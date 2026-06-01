Colômbia: AtlasIntel confirma precisão e acerta 2º turno

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A AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, mais uma vez manteve o nível de acerto das suas pesquisas e cravou quem foram os candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições à Presidência da Colômbia.

O pleito, que acontece no próximo dia 21, vai colocar frente a frente Abelardo de La Espriella, representante da direita no país, e Iván Cepeda, de esquerda e apoiado pelo atual presidente, Gustavo Petro.

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Com quase 100% das urnas apuradas, Espriella recebeu 43,73% e Cepeda, 40,91%.

Pesquisa

A AtlasIntel divulgou uma pesquisa, no último dia 24, em que já mostrava o cenário em que os dois candidatos apareciam em vantagem.

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 18 e 21 de maio para a revista colombiana Semana, Cepeda tem 38,7% contra 37,3% de Espriella.

A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa entrevistou 4.531 pessoas em todas as regiões do país. A metodologia utilizada foi o Random Digital Recruitment (Atlas RDR), conforme a nova lei que rege os estudos. O nível de confiança é de 95%.

Cenário de 2º turno

A mesma pesquisa ainda trouxe um cenário de 2º turno envolvendo Espriella e Cepeda. De acordo com o levantamento, os números são os seguintes:

Abelardo de la Espriella – 50%;

Iván Cepeda – 41,3%;

Não sabe, brancos e nulos – 8,8%.

Quem são os candidatos que vão ao segundo turno?

Abelardo de La Espriella (Defensores de la Patria, direita) – tem 47 anos, é advogado. Sem nunca ter concorrido a cargos eletivos antes, baseia seu discurso em forte admiração por líderes como Donald Trump (Partido Republicano), nos Estados Unidos;