Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ATLASATARDE

PESQUISA EXCLUSIVA

AtlasIntel/A Tarde: pesquisa mostra brasileiros cautelosos com o fim da escala 6x1

Levantamento exclusivo traz detalhes sobre discussão que tem pautado o país

Cássio Moreira
Por
Pesquisa mostra indecisão da população com fim da escala 6x1
Pesquisa mostra indecisão da população com fim da escala 6x1 - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

O desejo por mais qualidade de vida esbarra no receio com o bolso e com o emprego. A nova pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE revela que os brasileiros adotaram uma postura cautelosa diante do debate nacional sobre o fim da escala 6x1. Embora a redução da jornada de trabalho seja vista com simpatia pelo ganho social, o levantamento acende um sinal amarelo: a maior parte da população teme os reflexos da medida na inflação, no fechamento de pequenas empresas e na geração de novos postos de trabalho.

Entre indecisos (10.4%) e contrários (33.4%), 43.8% se posicionam de forma cautelosa com relação ao tema, que deve mexer com a economia e a dinâmica das empresas e estabelecimentos comerciais. O mesmo questionamento também mostra que 56.2% dos entrevistados são favoráveis.

Tudo sobre Atlasatarde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel/A Tarde: pesquisa mostra brasileiros cautelosos com o fim da escala 6x1
Foto: Printscreen | Reprodução

Cautela no Congresso

Para 53.0% dos entrevistados, o Congresso só deve pautar o tema e aprovar as prováveis mudanças após a realização de um estudo aprofundado sobre os impactos da alteração, enquanto 42.3% dos entrevistados afirmam que não. Aqueles que não sabem responder são 4.6%.

Poder de compra e impactos da mudança

A AtlasIntel/A Tarde também questionou aos entrevistados se eles são favoráveis ou contrários a um novo modelo de escala de trabalho, mesmo que as alterações tragam impactos como perda do poder de compra e fechamento de empresas, frutos da redução da jornada.

Cerca de 27.3% dos entrevistados afirmam que “depende do impacto”. Outros 20.1% se mostram contrários a uma mudança, caso sejam esses os impactos na economia, um total de 47.4% dos entrevistados.

Leia Também:

ATLASATARDE

AtlasIntel: 60% não votariam em Flávio Bolsonaro após áudios
AtlasIntel: 60% não votariam em Flávio Bolsonaro após áudios imagem

PESQUISA

Flávio Bolsonaro lidera rejeição após escândalo com Banco Master
Flávio Bolsonaro lidera rejeição após escândalo com Banco Master imagem

PESQUISA ATLASINTEL

Lula abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2° turno após caso Master
Lula abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2° turno após caso Master imagem

Outros 51.5% se manifestam de maneira favorável, mesmo que isso signifique perda do poder de compra e aumento do desemprego com o fechamento de empresas.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel/A Tarde: pesquisa mostra brasileiros cautelosos com o fim da escala 6x1
Foto: Printscreen | Reprodução

Para 53.3% dos entrevistados, as chamadas pequenas e médias empresas serão as mais afetadas com o novo formato de escala de trabalho; outros 24.1% acham que todas as empresas serão afetadas de maneira semelhante. Já 19.5% acreditam que os pequenos comércios e empresas não sofrerão qualquer impacto.

Aumento de custos

A maioria dos entrevistados entende que a redução da jornada de trabalho deve ocasionar no aumento de custos por parte das empresas, o que envolve supermercados, lojas e shoppings.

Para 40.4% dos entrevistados, o fim da escala 6x1 aumentará “muito” os custos, enquanto 10.7% acreditam que aumentará “um pouco”, o que representa 51.1% dos entrevistados.

Outros 39.2% acreditam que a mudança não terá qualquer impacto relevante. Aqueles que acham que poderá haver uma redução de custo são 4.9%. Já 4.8% não sabem.

Consequências e temor

A pesquisa AtlasIntel/A Tarde também questionou sobre as consequências do fim da escala 6x1. Quando questionados se a redução da atual jornada de trabalho prejudicará os estabelecimentos, 38.6% acreditam que “sim, muito”, enquanto 9.7% afirmam que “sim, um pouco”, e “sim, parcialmente” são 8.0%. Ao todo 56.3% entendem que os estabelecimentos serão prejudicados.

Já outros 41.4% afirmam que a mudança não prejudicará, e 2.3% não sabem.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel/A Tarde: pesquisa mostra brasileiros cautelosos com o fim da escala 6x1
Foto: Printscreen | Reprodução

Quando o recorte é sobre “consequências mais prováveis” com o aumento de custos operacionais, por conta da redução da jornada, o “aumento de preços para consumidores” é o ponto mais lembrado, sendo citado por 42.8%. Em seguida, a “redução de horário de funcionamento” é mencionada por 16.2%, e “demissões” por 15.5% dos entrevistados.

Custos no bolso

A maioria dos entrevistados também acredita que os consumidores brasileiros não estão dispostos a pagar mais caro por produtos e serviços, caso essas sejam as consequências do fim da escala 6x1. Eles soma 52.9%.

Outros 29.9% afirmam que “depende do setor”, enquanto 12.3% dizem que os consumidores estão dispostos a pagar mais caro, e 4.9% não sabem responder.

Transição cautelosa

A AtlasIntel/A Tarde também identificou uma posição de cautela quando o tempo é transição para um novo modelo de jornada de trabalho. Para 54.5%, é necessária uma mudança “gradual”; 36.6% afirmam que a alteração não precisa ser gradual, enquanto 8.9% não sabem.

Pesquisa AtlasIntel/A Tarde

A pesquisa AtlasIntel/A Tarde entrevistou 1.560 pessoas, via recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 22 e 25 de maio.

A margem de erro é de dois pontos percentuais (2.p.p), para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa, produzida em parceria entre o instituto AtlasIntel e o Grupo A Tarde, é de 95%.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

A TARDE AtlasIntel escala 6x1

Relacionadas

Mais lidas