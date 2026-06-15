Zé Felipe desabafa sobre sexualidade: “Gay só por hobby”

Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira, 15. O cantor sertanejo abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e respondeu o questionamento de um seguidor sobre sua sexualidade.

“Você ainda é hétero?”, escreveu o internauta. “Sim [sou hétero]. Agora sou gay só por hobby”, rebateu o ex-marido de Virginia Fonseca, debochando do comentário feito pelo seguidor.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o famoso rebate comentários sobre sua orientação sexual. Pai de três crianças, ele já falou outras vezes sobre o fato das pessoas acharem que ele gosta de se relacionar com rapazes.

Em fevereiro deste ano, ele afirmou que não teria problema algum em se asusmir homossexual, caso realmente fosse. “Não tem que dizer nada. Se eu tivesse dando o rabo, o rabo que ia estar sendo dado era o meu, não era o de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso? Ciúme do c* dos outros, é?”, dispersou na época.