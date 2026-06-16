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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta quinta (18/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta quinta, 18, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Son, craque da Coreia do Sul
Son, craque da Coreia do Sul - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe os primeiros jogos da segunda rodada da fase de grupos nesta quinta-feira, 18, com República Tcheca x África do Sul, Suíça x Bósnia e Herzegovina, Canadá x Catar e México x Coreia do Sul sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos desta quinta-feira, 18, na Copa do Mundo.

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República Tcheca x África do Sul (às 13h)

Grupo A: República Tcheca x África do Sul - Atlanta, nos EUA - 13h em Brasília e 12h no horário local

Seleção da África do Sul
Seleção da África do Sul - Foto: Reprodução I X

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

República Tcheca: Kovář; Coufal, Holeš, Hranáč, Krejčí, Jurásek; Souček, Sadílek; Šulc, Provod; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

África do Sul: Ronwen Williams; Mudau, Ime Okon, Mbokazi, Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Themba Zwane, Tshepang Moremi; Lyle Foster. Técnico: Hugo Broos.

Desfalques

República Tcheca: Adam Hložek (lesões na panturrilha e no pé)

África do Sul: Aubrey Modiba (transição)

Suíça x Bósnia e Herzegovina (às 16h)

Grupo B: Suíça x Bósnia e Herzegovina - Los Angeles, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local

Seleção da Suíça
Seleção da Suíça - Foto: Reprodução I Instagram

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Amdouni, Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Radeljić, Kolašinac; Šunjić, Hadžiahmetović; Bajraktarević, Burnić, Demirović; Edin Džeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Desfalques

Suíça: Zeki Amdouni (recuperação de LCA) e Noah Okafor (lesão na panturrilha)

Bósnia e Herzegovina: Haris Tabaković (fratura no pé) e Ivan Šunjić (lesão muscular)

Canadá x Catar (às 19h)

Grupo B: Canadá x Catar - Vancouver, no Canadá - 19h em Brasília e 15h no horário local

Seleção do Canadá
Seleção do Canadá - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Canadá: Crépeau; Johnston, Bombito, Miller, Davies; Eustáquio, Koné; Buchanan, David, Shaffelburg; Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Catar: Barsham; Al-Rawi, Khoukhi, Lucas Mendes, Al-Amin; Fathy, Hatem; Al-Ahrak, Afif, Al-Haydos; Almoez Ali. Técnico: Tintín Márquez.

Desfalques

Canadá: Moïse Bombito (fratura na tíbia) e Alphonso Davies (estiramento muscular na coxa)

Catar: Sem desfalques

México x Coreia do Sul (às 22h)

Grupo A: México x Coreia do Sul - Guadalajara, no México - 22h em Brasília e 19h no horário local

México na estreia da Copa
México na estreia da Copa - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

México: Malagón; Jorge Sánchez, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez; Antuna, Pineda, Chucky Lozano; Santiago Giménez. Técnico: Javier Aguirre.

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Oh Hyeon-gyu. Técnico: Hong Myung-bo.

Desfalques

México: Santiago Giménez (dores musculares na coxa esquerda)

Coreia do Sul: Bae Jun-ho (lesão leve no tornozelo direito)

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Tags

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