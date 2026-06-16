Tunísia aposta em nome famoso dos Mundiais após demissão polêmica

A Federação Tunisiana de Futebol promoveu uma mudança no comando técnico da seleção em plena disputa da Copa do Mundo de 2026. Na madrugada desta terça-feira, a entidade anunciou a contratação do francês Hervé Renard para assumir a equipe após a demissão de Sabri Lamouchi.



A troca ocorreu logo após a dura derrota por 5 a 1 para a Suécia, sofrida na estreia do Mundial. Lamouchi não resistiu ao resultado e teve sua saída definida em uma reunião emergencial realizada ainda em Monterrey, no México, onde a seleção está baseada durante a competição.



O vínculo inicial de Renard prevê sua permanência apenas até o fim da participação tunisiana na Copa do Mundo. Uma possível renovação será discutida posteriormente, de acordo com o desempenho da equipe no torneio. O treinador desembarca em Monterrey nesta terça-feira e já comandará a primeira atividade à frente da seleção.



Aos 57 anos, o francês acumula experiência em grandes competições internacionais. Renard esteve no comando do Marrocos na Copa do Mundo de 2018 e dirigiu a Arábia Saudita no Mundial de 2022. Seu último trabalho foi justamente na seleção saudita, da qual se desligou em abril deste ano.





Demissão após goleada

A passagem de Sabri Lamouchi pela Tunísia foi curta. Contratado pela Federação Tunisiana em janeiro, o treinador assinou contrato por dois anos e meio, mas permaneceu apenas cinco partidas no cargo. Sua saída o coloca como o quarto técnico demitido durante a atual edição da Copa do Mundo.



Segundo veículos da imprensa tunisiana, o clima após a goleada para a Suécia ficou ainda mais conturbado por um incidente ocorrido nas arquibancadas. O filho de Lamouchi teria se envolvido em uma confusão com um torcedor da seleção, que acabou sendo agredido por seguranças. Apesar do episódio, ele não possui qualquer função oficial na equipe ou na federação.



Nos cinco jogos sob o comando de Lamouchi, a Tunísia registrou uma vitória, um empate e três derrotas. A única vitória foi sobre o Haiti, por 1 a 0, em sua estreia. Depois, empatou sem gols com o Canadá e foi derrotada por Áustria (1 a 0), Bélgica (5 a 0) e Suécia (5 a 1). Ao todo, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu 11.



Após a goleada aplicada sobre os tunisianos, a Suécia volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Japão, novamente em Monterrey. O último compromisso da equipe na fase de grupos será no dia 25 de junho, diante da Holanda, em Houston.