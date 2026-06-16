Noruega goleia o Iraque com show de Haaland na Copa do Mundo 2026

O cometa Erling Haaland estreou com tudo em Copas do Mundo. Pela primeira vez em um Mundial com a Noruega, o astro do Manchester City marcou dois gols e comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, pelo Grupo I do Mundial.

Haaland abriu o placar para os noruegueses, mas o Iraque respondeu dez minutos depois com gol marcado por Ayman Hussein, que carrega uma história incrível de superação. Responsável por marcar o tento decisivo que sacramentou a classificação iraquiana na Copa, o atacante teve seu pai morto pela Al Qaeda, seu irmão sequestrado e teve sua casa destruída.

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Mesmo com a igualdade no placar, a Noruega soube se impor na partida e ficou novamente na frente com mais um gol de Haaland. Já na segunda etapa, Østigård e Thorsvedt completaram a goleada para dar tranquilidade na sequência da competição.

Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo, na frente da França, que venceu por 3 a 1 em sua estreia. Os noruegueses marcaram um gol a mais que os franceses e, por isso, estão na frente.

Podendo garantir a classificação à próxima fase, os Vikings enfrentam os senegaleses na próxima segunda-feira, 22, às 21h. O Iraque, por outro lado, precisará se superar para encarar a toda poderosa França, no mesmo dia, às 18h.