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Noruega goleia o Iraque com show de Haaland na Copa do Mundo 2026

Astro do Manchester City confirma favoritismo com dois gols na estreia no Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Erling Haaland, atacante da Noruega
Erling Haaland, atacante da Noruega - Foto: Divulgação | Noruega

O cometa Erling Haaland estreou com tudo em Copas do Mundo. Pela primeira vez em um Mundial com a Noruega, o astro do Manchester City marcou dois gols e comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, pelo Grupo I do Mundial.

Haaland abriu o placar para os noruegueses, mas o Iraque respondeu dez minutos depois com gol marcado por Ayman Hussein, que carrega uma história incrível de superação. Responsável por marcar o tento decisivo que sacramentou a classificação iraquiana na Copa, o atacante teve seu pai morto pela Al Qaeda, seu irmão sequestrado e teve sua casa destruída.

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Mesmo com a igualdade no placar, a Noruega soube se impor na partida e ficou novamente na frente com mais um gol de Haaland. Já na segunda etapa, Østigård e Thorsvedt completaram a goleada para dar tranquilidade na sequência da competição.

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Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo, na frente da França, que venceu por 3 a 1 em sua estreia. Os noruegueses marcaram um gol a mais que os franceses e, por isso, estão na frente.

Podendo garantir a classificação à próxima fase, os Vikings enfrentam os senegaleses na próxima segunda-feira, 22, às 21h. O Iraque, por outro lado, precisará se superar para encarar a toda poderosa França, no mesmo dia, às 18h.

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Copa do Mundo 2026 Haaland

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