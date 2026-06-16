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HOME > COPA DO MUNDO

TRATAMENTO ESPECIAL?

Tradição islâmica causa mudança de protocolo na Copa do Mundo 2026

Bandeiras de Arábia Saudita e Uruguai não foram colocadas no chão durante a abertura da partida

Gustavo Nascimento
Por
Bandeiras de Arábia Saudita e Uruguai na Copa do Mundo de 2026
Bandeiras de Arábia Saudita e Uruguai na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução | Cazé TV

A partida entre Arábia Saudita e Uruguai, disputada na última segunda-feira, 15, chamou a atenção por conta de uma mudança de protocolo em relação aos outros jogos da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, diferentemente de outras seleções, a bandeira saudita não foi colocada no chão durante a entrada das equipes em campo. O mesmo foi feito com a bandeira uruguaia.

Durante toda a execução dos hinos, as bandeiras dos dois países permaneceram suspensas nas mãos dos auxiliares do evento. A explicação para a ação da Fifa está em um motivo religioso.

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Entenda

A bandeira saudita contém escrita a “Shahada”, declaração de fé islâmica traduzida como “Não há Deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”. Dentro da tradição islâmica, deixar o símbolo tocar o chão pode ser considerado desrespeitoso.

Por respeito à cultura e à religião da Arábia Saudita, a Fifa abriu uma exceção no protocolo e não colocou a bandeira no chão. Para padronizar a cerimônia, a bandeira uruguaia também ficou suspensa.

A diferença no protocolo chamou a atenção não só dos espectadores que foram ao estádio acompanhar a partida, mas foi percebida também nas redes sociais.

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Tags

copa do mundo Futebol protocolo

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