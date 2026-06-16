TRATAMENTO ESPECIAL?
Tradição islâmica causa mudança de protocolo na Copa do Mundo 2026
Bandeiras de Arábia Saudita e Uruguai não foram colocadas no chão durante a abertura da partida
A partida entre Arábia Saudita e Uruguai, disputada na última segunda-feira, 15, chamou a atenção por conta de uma mudança de protocolo em relação aos outros jogos da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, diferentemente de outras seleções, a bandeira saudita não foi colocada no chão durante a entrada das equipes em campo. O mesmo foi feito com a bandeira uruguaia.
Durante toda a execução dos hinos, as bandeiras dos dois países permaneceram suspensas nas mãos dos auxiliares do evento. A explicação para a ação da Fifa está em um motivo religioso.
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Entenda
A bandeira saudita contém escrita a “Shahada”, declaração de fé islâmica traduzida como “Não há Deus além de Deus, e Maomé é o Seu Mensageiro”. Dentro da tradição islâmica, deixar o símbolo tocar o chão pode ser considerado desrespeitoso.
Por respeito à cultura e à religião da Arábia Saudita, a Fifa abriu uma exceção no protocolo e não colocou a bandeira no chão. Para padronizar a cerimônia, a bandeira uruguaia também ficou suspensa.
A diferença no protocolo chamou a atenção não só dos espectadores que foram ao estádio acompanhar a partida, mas foi percebida também nas redes sociais.
A Arábia Saudita tem uma “lei” que a bandeira não pode tocar no chão. Daí a FIFA respeita.— DataFut (@DataFutebol) June 16, 2026
A bandeira tem uma frase islâmica, daí seria desrespeitoso colocar-la a bandeira no chão.
Então todos os jogos da Arábia Saudita devem ser assim. https://t.co/p1sqi5BSDs pic.twitter.com/g100mAxgOu