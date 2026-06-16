Haaland repete feito de lendas da Copa do Mundo ao brilhar na estreia

Siga o A TARDE no Google

O cometa Erling Haaland marcou dois gols na goleada sobre o Iraque na Copa do Mundo 2026 e entrou em um seleto grupo de jogadores que marcaram um doblete na partida de estreia em Mundiais. O astro do Manchester City disputa pela primeira vez o maior torneio do futebol.

O camisa 9 abriu o placar aos 29 minutos de jogo, viu os iraquianos empatarem, mas voltou a colocar os noruegueses na frente no finalzinho do primeiro tempo. Na segunda etapa, Østigård e Ayman Hussein (contra) completaram o resultado.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da vitória importante, Haaland se juntou a Elijah Justi (Nova Zelândia), Yasin Ayari (Suécia) e Balogun (Estados Unidos) entre os jogadores desta edição que marcaram dois gols em sua primeira partida de Copa do Mundo na carreira. Na artilharia, ele também está empatado com Kai Havertz (Alemanha) e Kylian Mbappé (França).

Na edição de 2022, no Catar, foi a vez do brasileiro Richarlison repetir o feito ao anotar duas vezes no triunfo sobre a Sérvia, na estreia da Seleção no Mundial. Antes dele, nomes como Bukayo Saka (em Inglaterra x Irã) e até Karim Benzema, durante a Copa do Mundo de 2014 (França x Honduras), também fazem parte dessa lista.

Richarlison marcou belo gol de voleio na estreia da Copa do Mundo de 2022 - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

Outros brasileiros também entraram na estatística por marcar dois gols na estreia. José João Altafini, mais conhecido como Mazzola, e Vavá, jogadores do Brasil que foi campeão do mundo em 1958, também balançaram as redes contra Áustria e União Soviética, respectivamente.

Alguns jogadores que marcaram dois gols em estreias na Copa do Mundo