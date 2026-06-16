Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

"RO! RO! RO!"

Conheça a coreografia viking da Noruega que virou sensação na Copa

Celebração sincronizada celebra a herança nórdica e promete marcar esta edição do Mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Noruegueses fazem a festa na Copa do Mundo 2026
Noruegueses fazem a festa na Copa do Mundo 2026 - Foto: Maddie Meyer - FIFA/FIFA

A vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, nesta terça-feira, 16, pela Copa do Mundo de 2026, teve um espetáculo que chamou a atenção fora de campo. Nas arquibancadas, milhares de torcedores noruegueses fizeram uma coreografia sincronizada inspirada na herança viking do país e acabaram viralizando nas redes sociais.

Sentados lado a lado, os torcedores simularam movimentos de remada enquanto entoavam o coro "Ro! Ro! Ro!", transformando o estádio em uma espécie de embarcação viking.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

A iniciativa foi criada pela Oljeberget, principal torcida organizada da seleção norueguesa. O gesto surgiu em março deste ano, durante um amistoso contra a Suíça, e ganhou força em junho, na vitória por 3 a 1 sobre a Suécia, em um dos últimos compromissos antes da Copa.

Idealizador da ação, o vice-presidente da Oljeberget, Halvor Viste Berg, explicou que a proposta busca resgatar "elementos históricos e culturais ligados à identidade norueguesa". Segundo os organizadores, a coreografia faz referência aos tradicionais drakkars, embarcações utilizadas pelos vikings durante as expedições marítimas realizadas entre os séculos VIII e XI.

O movimento coletivo também reforça o retorno da Noruega ao maior torneio do futebol mundial após 28 anos de ausência. A conexão com a cultura nórdica já vinha sendo explorada pela seleção antes mesmo da estreia na Copa, com ensaios fotográficos oficiais que mostraram jogadores vestidos com trajes inspirados nos antigos guerreiros escandinavos.

Seleção da Noruega vestida com trajes insipirados nos guerreiros vikings
Seleção da Noruega vestida com trajes insipirados nos guerreiros vikings - Foto: Federação Norueguesa de Futebol

A repercussão da coreografia ultrapassou as fronteiras do país e acabou-se gerarando comparações com o famoso "Viking Clap", popularizado pela Islândia na Eurocopa de 2016, e na Copa do Mundo de 2018. O gesto de bater palmas acima da cabeça ficou popularizado pelo planeta e até torcedores do Fluminense, no Brasil, adotaram a comemoração.

Em campo, a seleção comandada por Ståle Solbakken confirmou o favoritismo, venceu o Iraque por 4 a 1 e largou com três pontos na competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026

Relacionadas

Mais lidas