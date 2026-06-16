"RO! RO! RO!"
Conheça a coreografia viking da Noruega que virou sensação na Copa
Celebração sincronizada celebra a herança nórdica e promete marcar esta edição do Mundial
A vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, nesta terça-feira, 16, pela Copa do Mundo de 2026, teve um espetáculo que chamou a atenção fora de campo. Nas arquibancadas, milhares de torcedores noruegueses fizeram uma coreografia sincronizada inspirada na herança viking do país e acabaram viralizando nas redes sociais.
Sentados lado a lado, os torcedores simularam movimentos de remada enquanto entoavam o coro "Ro! Ro! Ro!", transformando o estádio em uma espécie de embarcação viking.
Assista:
Torcida da Noruega fazendo a “Remada Viking” no Gillette Stadium, no confronto contra o Iraque, pela Copa do Mundo. pic.twitter.com/jiyGWHv4fR— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026
🚨🌎 Los aficionados de Noruega llegando al estadio haciendo el famoso “Viking Row” subiendo por la escalera eléctrica antes de dirigirse al partido debut del Mundial. 😭🇳🇴 pic.twitter.com/qBFekcEXi4— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 16, 2026
A iniciativa foi criada pela Oljeberget, principal torcida organizada da seleção norueguesa. O gesto surgiu em março deste ano, durante um amistoso contra a Suíça, e ganhou força em junho, na vitória por 3 a 1 sobre a Suécia, em um dos últimos compromissos antes da Copa.
Idealizador da ação, o vice-presidente da Oljeberget, Halvor Viste Berg, explicou que a proposta busca resgatar "elementos históricos e culturais ligados à identidade norueguesa". Segundo os organizadores, a coreografia faz referência aos tradicionais drakkars, embarcações utilizadas pelos vikings durante as expedições marítimas realizadas entre os séculos VIII e XI.
O movimento coletivo também reforça o retorno da Noruega ao maior torneio do futebol mundial após 28 anos de ausência. A conexão com a cultura nórdica já vinha sendo explorada pela seleção antes mesmo da estreia na Copa, com ensaios fotográficos oficiais que mostraram jogadores vestidos com trajes inspirados nos antigos guerreiros escandinavos.
A repercussão da coreografia ultrapassou as fronteiras do país e acabou-se gerarando comparações com o famoso "Viking Clap", popularizado pela Islândia na Eurocopa de 2016, e na Copa do Mundo de 2018. O gesto de bater palmas acima da cabeça ficou popularizado pelo planeta e até torcedores do Fluminense, no Brasil, adotaram a comemoração.
Em campo, a seleção comandada por Ståle Solbakken confirmou o favoritismo, venceu o Iraque por 4 a 1 e largou com três pontos na competição.