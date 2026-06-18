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HOME > COPA DO MUNDO

SHOW CANADENSE!

Astro do Canadá iguala Messi e quebra marca histórica na Copa do Mundo

Seleção canadense registra a maior goleada de uma equipe da Concacaf em Mundiais

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Canadá atropelou o Catar na Copa do Mundo
Canadá atropelou o Catar na Copa do Mundo - Foto: Divulgação | Fifa

O Canadá teve uma atuação dominante nesta segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e atropelou o Catar por 6 a 0, em uma das maiores exibições já registradas por uma seleção da Concacaf em Mundiais. O destaque absoluto da partida foi Jonathan David, que marcou três vezes e se igualou a Lionel Messi na artilharia do torneio.

O resultado entrou para a história da confederação que reúne as seleções da América do Norte e Central. Nunca uma equipe da Concacaf havia vencido uma partida de Copa do Mundo por uma margem tão larga, superando o 4 a 0 do México sobre El Salvador em 1970 e o 4 a 1 dos Estados Unidos no Paraguai

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O hat-trick de Jonathan David também o coloca em um grupo extremamente seleto. Ele se tornou apenas o segundo jogador da história das Américas do Norte e Central a marcar três gols em uma única partida de Copa do Mundo — feito que não acontecia desde a edição inaugural do torneio, em 1930.

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Naquela ocasião, o norte-americano Bert Patenaude havia marcado três vezes contra o Paraguai, em uma das primeiras grandes goleadas da história dos Mundiais. Curiosamente, ambos têm um ponto de conexão além do feito: Jonathan David nasceu em Nova York, mesmo estado onde Patenaude nasceu, embora tenha crescido entre o Haiti e o Canadá.

Com a vitória, o Canadá chega aos quatro pontos e assume a liderança do Grupo B. A equipe agora decide a classificação para as oitavas de final na última rodada, em confronto direto contra a Suíça. Caso avance, será a primeira vez na história que o país alcança o mata-mata de uma Copa do Mundo.

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Copa do Mundo 2026

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