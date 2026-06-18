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IMAGEM FORTE!

Canadá goleia Catar em jogo marcado por lesão grave na Copa do Mundo

Seleção canadense brilha com 6 a 0 em partida marcada por lance com Ismael Koné

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Ismael Koné, jogador de Canadá
Ismael Koné, jogador de Canadá - Foto: Reprodução

Um lance preocupante marcou a partida entre Canadá e Catar pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O volante Ismael Koné, da seleção canadense, sofreu uma grave lesão na perna esquerda durante o segundo tempo do confronto disputado nesta terça-feira.

O incidente aconteceu em uma disputa de bola no meio-campo, quando o Canadá já vencia por 3 a 0, em jogo que terminou com atropelo dos donos da casa: uma goleada por 6 a 0, com direito a três gols do artilheiro Jonathan David.

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Na dividida com o meio-campista Assim Madibo, do Catar, Koné levou a pior e caiu imediatamente no gramado. A gravidade da lesão gerou fortes reações entre os jogadores das duas equipes.

Atletas que estavam próximos ao lance demonstraram desespero ao perceber a situação do canadense, levando as mãos ao rosto e até chorando enquanto aguardavam o atendimento médico. O jogador foi atendido dentro de campo, retirado de maca e teve que ser substituído no confronto.

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Até a publicação desta matéria, a Federação Canadense de Futebol ainda não divulgou informações oficiais sobre o estado de saúde de Ismael Koné nem o tempo estimado de recuperação.

Atropelo canadense

Cyle Larin marcou o primeiro gol do Canadá na partida
Cyle Larin marcou o primeiro gol do Canadá na partida - Foto: Divulgação | Fifa

Dentro de campo, o Canadá aplicou uma das maiores goleadas da Copa do Mundo. Os donos da casa jogaram com dois jogadores a mais durante boa parte do segundo tempo e venceram por 6 a 0, com hat-trick de Jonathan David e gols de Cyle Larin, Nathan Saliba e Mogammed Manai (contra).

O resultado leva a equipe aos quatro pontos e a deixa em situação favorável na briga por uma vaga no mata-mata. Na última rodada da fase de grupos, os canadenses enfrentarão a Suíça em um duelo que pode definir a liderança da chave. O confronto também fez o artilheiro Jonathan David chegar ao topo da artilharia do torneio ao lado de Lionel Messi.

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Tags

Copa do Mundo 2026 Ismael Koné

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