Federação confirma e atacante consegue visto após polêmica de apostas

A Federação Marfinense de Futebol (FIF) informou, na tarde desta quinta-feira, 18, que o atacante Elye Wahi, da seleção da Costa do Marfim, detido recentemente na França sob suspeita de manipulação de resultados, obteve autorização para entrar no Canadá.

Horas antes, ainda na manhã de quinta, a entidade havia comunicado que o atacante não viajaria para o país para a disputa da segunda partida. Na ocasião, a justificativa era de que trâmites administrativos não haviam sido concluídos a tempo, o que impediria a emissão do visto de entrada.

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O caso ganhou repercussão na quarta-feira, 17, quando veio à tona a prisão do jogador. A detenção ocorreu no fim de maio, após Wahi se tornar suspeito de envolvimento em um esquema de apostas.

No dia 17 de maio, atuando pelo Nice contra o Metz, o atacante recebeu um cartão amarelo em jogo que registrou volume incomum de apostas prevendo essa punição. A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) foi acionada, dando início à investigação. Em 29 de maio, o atleta foi detido, prestou depoimento e acabou liberado em seguida.

Liberado, mas investigação segue

Wahi está autorizado a enfrentar a Alemanha. Após o impasse, o atacante titular da Costa do Marfim foi liberado para atuar normalmente. Em nota oficial, a federação celebrou o desfecho e agradeceu o apoio recebido no processo. “A FIF se alegra com este desfecho positivo e agradece às diferentes partes que contribuíram para o tratamento deste caso”.

A partida está marcada para sábado, 20, às 17h, no BMO Field. Mesmo após a detenção, ele já havia recebido aval para disputar o torneio. A investigação, no entanto, ainda está em estágio inicial.