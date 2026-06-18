Suíça goleia Bósnia e assume liderança no Grupo B da Copa do Mundo

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O Grupo B da Copa do Mundo 2026 finalmente teve um vencedor! Após quatro empates na primeira rodada, a Suíça foi a primeira seleção a somar três pontos na chave, ao derrotar Bósnia e Herzegovina, de goleada, com o placar de 4 a 1.

Os gols do jogo foram marcados por Johan Manzambi (duas vezes), Rúben Vargas, dois jogadores que entraram no decorrer da partida, além de Granit Xhaka, de pênalti.

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Depois de um primeiro tempo sem bolas na rede, os suíços embalaram na etapa final e marcaram aos 29, 39, 45 e, por fim, aos 52 minutos.

Deu tempo apenas para os bósnios, que vivem situação delicada no grupo, diminuírem o placar com gol solitário de Ermin Mahmić.

Johan Manzambi marcou dois gols saindo do banco de reservas - Foto: Frederic J. Brown / AFP

FICHA TÉCNICA

Suíça 4x1 Bósnia e Herzegovina

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles

Data: 18/06/2026 (quinta)

Horário: 16h

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e por Luciano Maia (POR)

VAR: Denis Higler (HOL)

Transmissão: CazéTV

Cartões amarelos: Elvedi (Suíça) / Dedić e Džeko (Bósnia)

Cartões vermelhos: Muharemović (Bósnia)

Gols: Manzambi 2x, Vargas e Shaka (Suíça) / Mahmić (Bósnia)

Escalações

Suíça: Kobel; Widmer (Luca Jaquez), Elvedi, Aknaji e Rodríguez; Aebischer (Sow), Xhaka, Freuler e Rieder (Rubén Vargas); Ndoye (Manzambi) e Embolo (Itten). Técnico: Murat Yakin.

Bósnia: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović e Kolašinac; Memić, Tahirović (Bašić), Šunjić (Hadžiahmetović) e Alajbegović (Mahmić); Džeko (Bajraktarević) e Demirović (Lukić). Técnico: Sergej Barbarez