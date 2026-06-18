COPA DO MUNDO
Suíça goleia Bósnia e assume liderança no Grupo B da Copa do Mundo
Equipes se enfrentaram nesta tarde de quinta-feira, 18, em Los Angeles
O Grupo B da Copa do Mundo 2026 finalmente teve um vencedor! Após quatro empates na primeira rodada, a Suíça foi a primeira seleção a somar três pontos na chave, ao derrotar Bósnia e Herzegovina, de goleada, com o placar de 4 a 1.
Os gols do jogo foram marcados por Johan Manzambi (duas vezes), Rúben Vargas, dois jogadores que entraram no decorrer da partida, além de Granit Xhaka, de pênalti.
Leia Também:
Depois de um primeiro tempo sem bolas na rede, os suíços embalaram na etapa final e marcaram aos 29, 39, 45 e, por fim, aos 52 minutos.
Deu tempo apenas para os bósnios, que vivem situação delicada no grupo, diminuírem o placar com gol solitário de Ermin Mahmić.
FICHA TÉCNICA
Suíça 4x1 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
Data: 18/06/2026 (quinta)
Horário: 16h
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e por Luciano Maia (POR)
VAR: Denis Higler (HOL)
Transmissão: CazéTV
Cartões amarelos: Elvedi (Suíça) / Dedić e Džeko (Bósnia)
Cartões vermelhos: Muharemović (Bósnia)
Gols: Manzambi 2x, Vargas e Shaka (Suíça) / Mahmić (Bósnia)
Escalações
Suíça: Kobel; Widmer (Luca Jaquez), Elvedi, Aknaji e Rodríguez; Aebischer (Sow), Xhaka, Freuler e Rieder (Rubén Vargas); Ndoye (Manzambi) e Embolo (Itten). Técnico: Murat Yakin.
Bósnia: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović e Kolašinac; Memić, Tahirović (Bašić), Šunjić (Hadžiahmetović) e Alajbegović (Mahmić); Džeko (Bajraktarević) e Demirović (Lukić). Técnico: Sergej Barbarez