COPA DO MUNDO
Tchéquia e África do Sul empatam e seguem sem vencer na Copa do Mundo
Seleções abriram a segunda rodada da fase de grupos
Tchéquia e África do Sul abriram a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Nesta tarde de quinta-feira, 18, as equipes empataram por 1 a 1 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Os tchecos abriram o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Michal Sadilek. Na reta final, a arbitragem marcou pênalti para os africanos. Teboho Mokoena bateu com categoria e deixou tudo igual.
Com o resultado, as equipes se complicam na disputa por vaga no mata-mata do Mundial. Com apenas um ponto cada após duas partidas, Tchéquia e África do Sul vão para a rodada final do Grupo A precisando vencer.
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Próximos compromissos
Enquanto os europeus enfrentam o anfitrião México, a seleção sul-africana encara a Coreia do Sul. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira, 24, às 22h, na Cidade do México e Guadalupe, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
Tchéquia 1x1 África do Sul
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta
Data: 18/06/2026 (quinta)
Horário: 13h
Árbitro: Tori Penso (EUA)
Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (EUA)
VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)
Transmissão: CazéTV
Cartões amarelos: Krejčí (Tchéquia) / Mbatha e Mokoena (África do Sul)
Gols: Sadilek (Tchéquia) / Mokoena (África do Sul)
Escalações
Tchéquia: Kovar; Holeš, Hranáč e Krejčí; Coufal, Darida (Šulc), Cerv (Zima), Sadilek (Soucek) e Sojka (Zelený); Hložek (Provod) e Shick. Técnico: Miroslav Koubek.
África do Sul: Ronwen Williams; Mudau, Okon, Mbozaki e Modiba; Mbatha, Mokoena e Jayden Adams (Mofokeng); Maseko (Sebelebele), Rayners (Makgopa) e Appollis. Técnico: Hugo Broos