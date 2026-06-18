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COPA DO MUNDO

Tchéquia e África do Sul empatam e seguem sem vencer na Copa do Mundo

Seleções abriram a segunda rodada da fase de grupos

João Grassi
Por
Tchéquia 1x1 África do Sul
Tchéquia 1x1 África do Sul - Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Getty Images via AFP

Tchéquia e África do Sul abriram a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Nesta tarde de quinta-feira, 18, as equipes empataram por 1 a 1 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os tchecos abriram o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Michal Sadilek. Na reta final, a arbitragem marcou pênalti para os africanos. Teboho Mokoena bateu com categoria e deixou tudo igual.

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Com o resultado, as equipes se complicam na disputa por vaga no mata-mata do Mundial. Com apenas um ponto cada após duas partidas, Tchéquia e África do Sul vão para a rodada final do Grupo A precisando vencer.

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Próximos compromissos

Enquanto os europeus enfrentam o anfitrião México, a seleção sul-africana encara a Coreia do Sul. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira, 24, às 22h, na Cidade do México e Guadalupe, respectivamente.

Tchéquia e África do Sul ainda não venceram na Copa do Mundo
Tchéquia e África do Sul ainda não venceram na Copa do Mundo - Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Getty Images via AFP

FICHA TÉCNICA

Tchéquia 1x1 África do Sul

Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

Data: 18/06/2026 (quinta)

Horário: 13h

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)

Transmissão: CazéTV

Cartões amarelos: Krejčí (Tchéquia) / Mbatha e Mokoena (África do Sul)

Gols: Sadilek (Tchéquia) / Mokoena (África do Sul)

Escalações

Tchéquia: Kovar; Holeš, Hranáč e Krejčí; Coufal, Darida (Šulc), Cerv (Zima), Sadilek (Soucek) e Sojka (Zelený); Hložek (Provod) e Shick. Técnico: Miroslav Koubek.

África do Sul: Ronwen Williams; Mudau, Okon, Mbozaki e Modiba; Mbatha, Mokoena e Jayden Adams (Mofokeng); Maseko (Sebelebele), Rayners (Makgopa) e Appollis. Técnico: Hugo Broos

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