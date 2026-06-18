Conheça o haitiano revelado na Copinha que enfrenta o Brasil na Copa

Ainda que os brasileiros não conheçam muito sobre os haitianos, um nome que conhece bem o Brasil entrará em campo contra a Canarinha nesta sexta-feira, 19, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Danley Jean Jacques, volante do Haiti e titular da equipe caribenha, passou pela base no Brasil, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora reencontra o país em um palco que, anos atrás, parecia distante demais para um garoto que ainda tentava descobrir se conseguiria viver do futebol.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de enfrentar uma seleção formada por jogadores que cresceram no mesmo ambiente futebolístico em que ele teve parte da formação, o meio-campista estará praticamente em casa. Desde 2024, ele defende o Philadelphia Union, clube da MLS, e vive na cidade que receberá a partida.

Da Copinha à Copa

A passagem de Jean Jacques pelo futebol brasileiro aconteceu em 2017, quando ele integrou o elenco da Academia Pérolas Negras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naquele ano, o clube mesclava atletas do projeto social da ONG Viva Rio com jogadores da seleção sub-17 do Haiti.

Na época, o Pérolas Negras venceu apenas um dos três jogos e terminou na lanterna de um grupo que tinha Goiás, Nacional-SP e Corisabbá. Ainda assim, para Jean Jacques, a experiência fez parte de uma etapa decisiva da formação.

A Copinha, tradicional vitrine do futebol de base brasileiro, costuma revelar jogadores para clubes do país e do exterior, e no caso do volante haitiano, entrou como uma das primeiras janelas de contato com um ambiente mais estruturado e competitivo, antes de iniciar a carreira profissional.

Ainda em 2017, Jean Jacques deixou o Pérolas Negras e voltou ao Haiti para defender o Don Bosco. O passo seguinte viria alguns anos depois, quando conseguiu um teste na França. Aprovado pelo Metz em 2021, passou a atuar em um clube que costumava transitar entre as divisões principais do futebol francês.

Danley Jean Jacques - Foto: Philadelphia Union

Rumo à Filadélfia

Em 2024, veio uma nova mudança de rota. O volante assinou com o Philadelphia Union, da Major League Soccer, e passou a atuar nos Estados Unidos. A transferência colocou Jean Jacques em outro centro importante do futebol da América do Norte e, por coincidência, acabou aproximando o jogador do palco em que enfrentará o Brasil pela Copa.

Na sexta-feira, então, ele jogará na cidade onde vive, diante de uma Seleção Brasileira que chega pressionada pelo empate na estreia contra o Marrocos e defendendo um Haiti fragilizado após perder para a Escócia.

Pérolas Negras

A Academia Pérolas Negras, projeto do qual Jean fez parte, foi criada no Haiti como parte de uma iniciativa ligada à Missão de Paz liderada pelo Brasil, em um contexto de tentativa de reduzir danos provocados pela guerra civil dos anos 2000 no país caribenho.

Danley Jean Jacques - Foto: Philadelphia Union

Depois, o clube transferiu sua sede para o Rio de Janeiro e passou a funcionar como uma ponte esportiva entre Brasil e Haiti. O projeto manteve a proposta de formar jogadores e oferecer oportunidades a jovens haitianos, inclusive refugiados.

Em 2026, o Pérolas Negras disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca, ao lado de clubes tradicionais como América, Olaria, Cabofriense e Bonsucesso. Parte do elenco ainda é formada por refugiados haitianos, mantendo viva a ligação que ajudou a levar atletas como Jean Jacques ao futebol brasileiro.

Brasil e Haiti

Na sexta, o Brasil entra em campo após estrear com empate por 1 a 1 contra o Marrocos e, por isso, ainda sem poder garantir classificação antecipada ao mata-mata nesta segunda rodada, independentemente do resultado contra o Haiti.

A definição da vaga brasileira ficará para a última partida da fase de grupos, contra a Escócia, na quarta-feira, 24. Mesmo assim, vencer o Haiti é essencial para aliviar a pressão e evitar que o Brasil chegue à rodada final em situação desconfortável.

Caso avance em primeiro ou segundo lugar no Grupo C, a Seleção enfrentará nos playoffs finais um adversário vindo do Grupo F, que reúne Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Se terminar entre os melhores terceiros colocados, poderá cruzar com equipes dos grupos A, E ou I, cenário que abre a possibilidade de um duelo precoce contra seleções como Alemanha ou França.