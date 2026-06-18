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QUEM PODE CAIR?

13 seleções podem ser eliminadas já na 2ª rodada da Copa do Mundo

Resultados da segunda rodada podem encerrar o sonho de classificação de várias equipes

Téo Mazzoni
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Segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir os primeiros eliminados do torneio
Segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 pode definir os primeiros eliminados do torneio - Foto: PAUL ELLIS / AFP

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 terá início nesta quinta-feira, 18, e já pode definir os primeiros eliminados do Mundial. Após resultados negativos na estreia, algumas seleções entram em campo pressionadas e correm o risco de dar adeus ao torneio com uma rodada de antecedência.

Com a ampliação do Mundial para 48 participantes, avançam às fases eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. Ainda assim, algumas equipes podem chegar à rodada final sem qualquer possibilidade matemática de classificação.

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Como algumas das seleções ameaçadas dividem a mesma chave, o número máximo de eliminados ao término da segunda rodada é de oito. Nesta edição da Copa, o confronto direto é o primeiro critério de desempate adotado pela Fifa.

Seleções que podem ser eliminadas na 2ª rodada

África do Sul (Grupo A): Os sul-africanos serão eliminados se perderem para a Tchéquia e a Coreia do Sul não for derrotada pelo México.

Tchéquia (Grupo A): Os tchecos deixarão a Copa do Mundo se perderem para a África do Sul e o México não for derrotado pela Coreia do Sul.

Haiti (Grupo C): Os haitianos serão eliminados se perderem para o Brasil e Marrocos vencer a Escócia.

Paraguai (Grupo D): Os paraguaios estarão eliminados se perderem para a Turquia e a Austrália não perder para os Estados Unidos.

Turquia (Grupo D): Os turcos serão eliminados com antecedência se perderem para o Paraguai e os Estados Unidos não forem derrotados pela Austrália.

Equador (Grupo E): Os equatorianos estarão eliminados se perderem para Curaçao e a Alemanha não perder para a Costa do Marfim.

Curaçao (Grupo E): A seleção estreante será eliminada se perder para o Equador e a Costa do Marfim não for derrotada pela Alemanha.

Tunísia (Grupo F): Os tunisianos serão eliminados se perderem para o Japão e a Holanda vencer a Suécia.

Argélia (Grupo J): Os argelinos deixarão o torneio precocemente se perderem para a Jordânia e a Áustria não perder para a Argentina.

Jordânia (Grupo J): Os jordanianos serão eliminados se perderem para a Argélia e a Argentina não perder para a Áustria.

Uzbequistão (Grupo K): Os estreantes darão adeus ao sonho da classificação se perderem para Portugal e a RD Congo vencer a Colômbia.

Croácia (Grupo L): Os croatas deixarão a Copa do Mundo precocemente se perderem para o Panamá e Gana não perder para a Inglaterra.

Panamá (Grupo L): Os panamenhos serão eliminados se perderem para a Croácia e a Inglaterra não for derrotada por Gana.

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Grupos sem risco de eliminação antecipada

Apesar de apresentar uma configuração semelhante à de outras chaves, o Grupo I não terá eliminados nesta rodada. França e Noruega venceram na estreia e somam três pontos, enquanto Senegal e Iraque ainda estão zerados. Como os líderes enfrentam justamente as seleções que perderam na primeira rodada, todas as equipes seguirão com chances matemáticas de classificação para a rodada final.

A situação é ainda mais equilibrada nos Grupos B, G e H. Nessas chaves, todas as seleções terminaram a rodada inaugural empatadas com um ponto. Dessa forma, independentemente dos resultados da segunda rodada, todos os participantes continuarão vivos na disputa por uma vaga no mata-mata.

Com cenários cada vez mais definidos, a segunda rodada promete ser decisiva para várias seleções que já jogam sob forte pressão na maior Copa do Mundo da história.

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