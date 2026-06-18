QUEM PODE CAIR?
13 seleções podem ser eliminadas já na 2ª rodada da Copa do Mundo
Resultados da segunda rodada podem encerrar o sonho de classificação de várias equipes
A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 terá início nesta quinta-feira, 18, e já pode definir os primeiros eliminados do Mundial. Após resultados negativos na estreia, algumas seleções entram em campo pressionadas e correm o risco de dar adeus ao torneio com uma rodada de antecedência.
Com a ampliação do Mundial para 48 participantes, avançam às fases eliminatórias os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. Ainda assim, algumas equipes podem chegar à rodada final sem qualquer possibilidade matemática de classificação.
Como algumas das seleções ameaçadas dividem a mesma chave, o número máximo de eliminados ao término da segunda rodada é de oito. Nesta edição da Copa, o confronto direto é o primeiro critério de desempate adotado pela Fifa.
Seleções que podem ser eliminadas na 2ª rodada
África do Sul (Grupo A): Os sul-africanos serão eliminados se perderem para a Tchéquia e a Coreia do Sul não for derrotada pelo México.
Tchéquia (Grupo A): Os tchecos deixarão a Copa do Mundo se perderem para a África do Sul e o México não for derrotado pela Coreia do Sul.
Haiti (Grupo C): Os haitianos serão eliminados se perderem para o Brasil e Marrocos vencer a Escócia.
Paraguai (Grupo D): Os paraguaios estarão eliminados se perderem para a Turquia e a Austrália não perder para os Estados Unidos.
Turquia (Grupo D): Os turcos serão eliminados com antecedência se perderem para o Paraguai e os Estados Unidos não forem derrotados pela Austrália.
Equador (Grupo E): Os equatorianos estarão eliminados se perderem para Curaçao e a Alemanha não perder para a Costa do Marfim.
Curaçao (Grupo E): A seleção estreante será eliminada se perder para o Equador e a Costa do Marfim não for derrotada pela Alemanha.
Tunísia (Grupo F): Os tunisianos serão eliminados se perderem para o Japão e a Holanda vencer a Suécia.
Argélia (Grupo J): Os argelinos deixarão o torneio precocemente se perderem para a Jordânia e a Áustria não perder para a Argentina.
Jordânia (Grupo J): Os jordanianos serão eliminados se perderem para a Argélia e a Argentina não perder para a Áustria.
Uzbequistão (Grupo K): Os estreantes darão adeus ao sonho da classificação se perderem para Portugal e a RD Congo vencer a Colômbia.
Croácia (Grupo L): Os croatas deixarão a Copa do Mundo precocemente se perderem para o Panamá e Gana não perder para a Inglaterra.
Panamá (Grupo L): Os panamenhos serão eliminados se perderem para a Croácia e a Inglaterra não for derrotada por Gana.
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Grupos sem risco de eliminação antecipada
Apesar de apresentar uma configuração semelhante à de outras chaves, o Grupo I não terá eliminados nesta rodada. França e Noruega venceram na estreia e somam três pontos, enquanto Senegal e Iraque ainda estão zerados. Como os líderes enfrentam justamente as seleções que perderam na primeira rodada, todas as equipes seguirão com chances matemáticas de classificação para a rodada final.
A situação é ainda mais equilibrada nos Grupos B, G e H. Nessas chaves, todas as seleções terminaram a rodada inaugural empatadas com um ponto. Dessa forma, independentemente dos resultados da segunda rodada, todos os participantes continuarão vivos na disputa por uma vaga no mata-mata.
Com cenários cada vez mais definidos, a segunda rodada promete ser decisiva para várias seleções que já jogam sob forte pressão na maior Copa do Mundo da história.