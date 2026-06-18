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COPA DO MUNDO

Neymar está fora do jogo do Brasil contra Haiti pela Copa do Mundo

Camisa 10 ainda se recupera de lesão na panturrilha

João Grassi
Por
| Atualizada em
Neymar em treino da Seleção nos Estados Unidos
Neymar em treino da Seleção nos Estados Unidos - Foto: MAURO PIMENTEL | AFP

O atacante Neymar Júnior está oficialmente fora do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou o desfalque do camisa 10, que ainda se recupera de lesão.

De acordo com a CBF, Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia, onde a Seleção enfrenta o Haiti. O craque já ficou fora da estreia diante de Marrocos, quando a equipe verde e amarela empatou por 1 a 1.

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O jogador de 34 anos sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha, tendo retornado aos treinamentos com o restante do elenco brasileiro apenas nesta quarta-feira, 17.

Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park, onde a delegação estava hospedada.

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Sem Neymar, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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