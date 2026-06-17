Neymar volta a treinar com a Seleção Brasileira após um mês de lesão

A contagem regressiva para o retorno de Neymar à Seleção Brasileira segue cercada de expectativa. Nesta quarta-feira, 17, o atacante completa um mês afastado dos gramados em razão da lesão de grau 2 sofrida na panturrilha direita durante a derrota do Santos para o Coritiba, em 17 de maio. A data também marca sua primeira atividade com o restante do elenco desde que se apresentou à equipe comandada por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.



Ainda em processo de recuperação, o camisa 10 iniciou o treinamento participando do aquecimento ao lado dos companheiros e realizou exercícios individuais no gramado. Antes do início das atividades, Neymar foi recebido com um "corredor polonês", tradicional brincadeira entre jogadores para celebrar retornos, e recebeu aplausos do grupo.



O atacante havia voltado a realizar trabalhos em campo pela primeira vez na última terça-feira, 16. O avanço representa mais uma etapa importante em sua recuperação, embora sua participação na partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo C, ainda não esteja confirmada.







A tendência é que Neymar siga cumprindo um cronograma específico nos próximos dias. A expectativa da comissão técnica é que o jogador continue apresentando evolução e seja integrado gradualmente às atividades comandadas por Ancelotti, visando recuperar a melhor condição física antes de voltar a atuar.



Enquanto aguarda uma definição sobre a utilização de seu principal astro, a Seleção Brasileira concentra suas atenções no confronto diante do Haiti. O Brasil busca a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 após somar apenas um ponto na rodada de abertura.



No momento, a equipe divide a segunda colocação do Grupo C com Marrocos, ambos com um ponto. A liderança pertence à Escócia, que soma três pontos, enquanto o Haiti ocupa a última posição da chave, ainda sem pontuar.