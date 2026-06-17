Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA A TARDE

Brasil na Copa: horários, escalações e onde assistir os jogos desta sexta (19/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta sexta, 19, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Seleção Brasileira contra Marrocos
Seleção Brasileira contra Marrocos - Foto: CBF

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil na segunda rodada da fase de grupos nesta sexta-feira, 19, com Estados Unidos x Austrália, Escócia x Marrocos e Brasil x Haiti sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os três jogos desta sexta-feira, 19, na Copa do Mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta quinta (18/06/2026)
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta quinta (18/06/2026) imagem

ABATIMENTO

Samir Xaud se afasta da Seleção na Copa após acusação de traição
Samir Xaud se afasta da Seleção na Copa após acusação de traição imagem

COPA DO MUNDO

Brasil x Haiti: onde assistir, escalações e tudo sobre jogo da Copa do Mundo
Brasil x Haiti: onde assistir, escalações e tudo sobre jogo da Copa do Mundo imagem

Estados Unidos x Austrália (às 16h)

Grupo D: Estados Unidos x Austrália - Seattle, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local

Seleção dos Estados Unidos
Seleção dos Estados Unidos - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Austrália: Mathew Ryan; Geria, Souttar, Circati, Jordan Bos; Metcalfe, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic; Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.

Desfalques

Estados Unidos: Chris Richards (recuperando estiramento severo com ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo)

Austrália: Jackson Irvine (fratura por estresse no pé) e Harry Souttar (transição após ruptura no tendão de Aquiles)

Escócia x Marrocos (às 19h)

Grupo C: Escócia x Marrocos - Boston, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local

Seleção de Marrocos
Seleção de Marrocos - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Escócia: Angus Gunn; Aaron Hickey, John Souttar, Grant Hanley, Andy Robertson; Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Ryan Christie, Ben Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Desfalques

Escócia: Craig Gordon (recuperando lesão no ombro)

Marrocos: Abde Ezzalzouli (entorse no ligamento do joelho direito) e Noussair Mazraoui (luxação no ombro)

Brasil x Haiti (às 21h30)

Grupo C: Brasil x Haiti - Filadélfia, nos EUA - 21h30 em Brasília e 20h30 no horário local

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira - Foto: CBF

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Luiz Henrique, Vinicíus Júnior e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Martin Expérience; Bellegarde, Jean Jacques, Deedson e Ruben Providence; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Desfalques

Brasil: Neymar (lesão muscular na panturrilha direita)

Haiti: Sem desfalques

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa copa do mundo Futebol

Relacionadas

Mais lidas