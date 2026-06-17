COPA A TARDE
Brasil na Copa: horários, escalações e onde assistir os jogos desta sexta (19/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta sexta, 19, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil na segunda rodada da fase de grupos nesta sexta-feira, 19, com Estados Unidos x Austrália, Escócia x Marrocos e Brasil x Haiti sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os três jogos desta sexta-feira, 19, na Copa do Mundo.
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Estados Unidos x Austrália (às 16h)
Grupo D: Estados Unidos x Austrália - Seattle, nos EUA - 16h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália: Mathew Ryan; Geria, Souttar, Circati, Jordan Bos; Metcalfe, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic; Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Mohamed Toure. Técnico: Tony Popovic.
Desfalques
Estados Unidos: Chris Richards (recuperando estiramento severo com ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo)
Austrália: Jackson Irvine (fratura por estresse no pé) e Harry Souttar (transição após ruptura no tendão de Aquiles)
Escócia x Marrocos (às 19h)
Grupo C: Escócia x Marrocos - Boston, nos EUA - 19h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Escócia: Angus Gunn; Aaron Hickey, John Souttar, Grant Hanley, Andy Robertson; Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Ryan Christie, Ben Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Desfalques
Escócia: Craig Gordon (recuperando lesão no ombro)
Marrocos: Abde Ezzalzouli (entorse no ligamento do joelho direito) e Noussair Mazraoui (luxação no ombro)
Brasil x Haiti (às 21h30)
Grupo C: Brasil x Haiti - Filadélfia, nos EUA - 21h30 em Brasília e 20h30 no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Luiz Henrique, Vinicíus Júnior e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.
Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Martin Expérience; Bellegarde, Jean Jacques, Deedson e Ruben Providence; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
Desfalques
Brasil: Neymar (lesão muscular na panturrilha direita)
Haiti: Sem desfalques