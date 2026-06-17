Técnico da Argentina deixa rivalidade de lado e diz ser "fã do Brasil"

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, surpreendeu ao se declarar ao Brasil nesta terça-feira, 16, após a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, pelo Grupo J da Copa do Mundo de 2026. O triunfo argentino contou com uma atuação inspirada de Lionel Messi, autor dos três gols da partida.



Após mais uma grande exibição da atual campeã mundial, que busca o bicampeonato consecutivo, Scaloni deixou de lado a histórica rivalidade entre Brasil e Argentina e revelou ser um admirador do futebol brasileiro.



O treinador destacou sua admiração pelo estilo de jogo e pela alegria que, historicamente, marcam a Seleção Brasileira. Além disso, afirmou que, quando a Argentina não está em campo ou não conquista uma vitória, costuma torcer pelo Brasil. Segundo Scaloni, o que mais o encanta é a paixão que tanto brasileiros quanto argentinos demonstram pelo futebol.





“Eu sou um fã do Brasil. Do jogo do Brasil, da alegria… A verdade é que quando a Argentina não ganha, eu também entro na torcida pelo Brasil, apesar de toda a rivalidade. Eu acho que somos muito parecidos e amamos esse esporte maravilhoso”, disse Scaloni em entrevista à Cazé TV após a vitória argentina.



Com o resultado na estreia, a Argentina assumiu a liderança do Grupo J da Copa do Mundo, empatada em pontos com a Áustria, que venceu a Jordânia por 3 a 1 na madrugada desta quarta-feira, 17.



A equipe comandada por Lionel Scaloni volta a campo na próxima segunda-feira, 22, às 14h, justamente contra os austríacos. O confronto vale a liderança isolada do grupo e pode garantir uma classificação antecipada para a fase de mata-mata do Mundial.