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Técnico da Argentina deixa rivalidade de lado e diz ser "fã do Brasil"

Lionel Scaloni surpreendeu ao admitir que torce pela Seleção Brasileira

Téo Mazzoni
Por
Técnico da Argentina revela que torce pelo Brasil
Técnico da Argentina revela que torce pelo Brasil - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, surpreendeu ao se declarar ao Brasil nesta terça-feira, 16, após a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, pelo Grupo J da Copa do Mundo de 2026. O triunfo argentino contou com uma atuação inspirada de Lionel Messi, autor dos três gols da partida.

Após mais uma grande exibição da atual campeã mundial, que busca o bicampeonato consecutivo, Scaloni deixou de lado a histórica rivalidade entre Brasil e Argentina e revelou ser um admirador do futebol brasileiro.

O treinador destacou sua admiração pelo estilo de jogo e pela alegria que, historicamente, marcam a Seleção Brasileira. Além disso, afirmou que, quando a Argentina não está em campo ou não conquista uma vitória, costuma torcer pelo Brasil. Segundo Scaloni, o que mais o encanta é a paixão que tanto brasileiros quanto argentinos demonstram pelo futebol.

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“Eu sou um fã do Brasil. Do jogo do Brasil, da alegria… A verdade é que quando a Argentina não ganha, eu também entro na torcida pelo Brasil, apesar de toda a rivalidade. Eu acho que somos muito parecidos e amamos esse esporte maravilhoso”, disse Scaloni em entrevista à Cazé TV após a vitória argentina.

Com o resultado na estreia, a Argentina assumiu a liderança do Grupo J da Copa do Mundo, empatada em pontos com a Áustria, que venceu a Jordânia por 3 a 1 na madrugada desta quarta-feira, 17.

A equipe comandada por Lionel Scaloni volta a campo na próxima segunda-feira, 22, às 14h, justamente contra os austríacos. O confronto vale a liderança isolada do grupo e pode garantir uma classificação antecipada para a fase de mata-mata do Mundial.

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Argentina brasil na copa copa do mundo Scaloni

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