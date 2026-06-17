Cristiano Ronaldo busca recorde inédito na história da Copa do Mundo

Quando a bola rolar nesta terça-feira, 17, para a partida entre Portugal e RD Congo, válida pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo entrará automaticamente para a história do Mundial. O craque português se tornará, ao lado de seu maior rival, Lionel Messi, um dos únicos jogadores a disputar seis edições da principal competição do futebol mundial. Guillermo Ochoa, do México, também integra o grupo convocado para sua sexta Copa do Mundo, mas ainda não estreou no torneio.

No entanto, além do recorde de participações, Cristiano Ronaldo poderá alcançar um feito inédito na história das Copas do Mundo. Caso marque contra a República Democrática do Congo, CR7 se tornará o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes do torneio.

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O português já divide com Messi o recorde de gols marcados em cinco Copas do Mundo distintas. A diferença é que Cristiano Ronaldo, conhecido por colecionar marcas históricas, alcançou esse feito quatro anos antes do argentino. Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, ele marcou de pênalti contra Gana e se tornou o primeiro atleta da história a fazer gols em cinco edições consecutivas do Mundial.

Mais um recorde, único jogador a marcar em cinco Mundiais consecutivos, é um motivo de grande orgulho” Cristiano Ronaldo - na época

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo soma oito gols em Copas do Mundo. Caso marque mais uma vez em 2026, igualará Eusébio como o maior artilheiro da seleção portuguesa na história da competição. Considerando todas as partidas pela seleção, CR7 é o maior goleador de Portugal, com impressionantes 143 gols em 228 jogos.

Embora não esteja mais em seu auge, Cristiano Ronaldo segue como um dos principais protagonistas da seleção portuguesa. Entre as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e a campanha do título de Portugal na Liga das Nações, o atacante participou de 15 dos 16 jogos da equipe, sendo titular em 14 deles, além de marcar 13 gols no período.

Já prestes a alcançar mais uma marca histórica apenas por entrar em campo, Cristiano Ronaldo tentará ampliar sua coleção de recordes a partir das 14h, no Estádio de Houston, no Texas. O confronto diante da República Democrática do Congo abrirá a disputa do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.