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COPA DO MUNDO

Jordânia sonha com zebra, mas Áustria leva a melhor na Copa

Austriacos venceram por 3 a 1 e dividem liderança do Grupo J com a Argentina

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Áustria confirma favoritismo
Áustria confirma favoritismo - Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

A Áustria estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao superar a Jordânia por 3 a 1 na noite desta terça-feira, 16, em partida válida pelo Grupo J. O confronto foi disputado em Santa Clara, na região de São Francisco, nos Estados Unidos.

Diante da seleção jordaniana, que faz sua primeira participação em uma Copa do Mundo, os austríacos construíram o resultado com gols de Romano Schmid, aos 20 minutos do primeiro tempo, um gol contra de Yazan Al-Arab, aos 31 da etapa final, e um pênalti convertido por Marko Arnautovic nos acréscimos. Ali Olwan marcou o único gol da Jordânia aos cinco minutos do segundo tempo.

A equipe comandada por Ralf Rangnick abriu o placar ainda na primeira etapa com Schmid e levou a vantagem para o intervalo. Logo após o retorno dos vestiários, porém, a Jordânia reagiu e chegou ao empate com Olwan, recolocando equilíbrio na partida.

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O empate persistiu até os minutos finais, quando a Áustria voltou a assumir o controle do marcador. Aos 76 minutos, Yazan Al-Arab desviou contra a própria meta e colocou os europeus novamente em vantagem. Já nos acréscimos, Arnautovic confirmou o triunfo ao converter uma cobrança de pênalti e decretar o placar de 3 a 1.

Com o resultado, a Áustria soma os primeiros três pontos e divide a liderança do Grupo J com a Argentina. Mais cedo, os argentinos venceram a Argélia por 3 a 0, com os três gols marcados por Lionel Messi.

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