Conheça os 6 recordes quebrados por Messi na estreia da Copa do Mundo

A estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 entrou para a história graças a mais uma atuação histórica de Lionel Messi. Com três gols na vitória sobre a Argélia, o camisa 10 não apenas comandou a equipe argentina, mas também emplacou uma série de marcas históricas no principal torneio do futebol mundial.

Aos 38 anos, Messi ampliou ainda mais um legado que já o coloca entre os maiores jogadores de todos os tempos. Confira os seis recordes alcançados pelo craque argentino na primeira rodada do Mundial.

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1. Messi iguala Klose como maior artilheiro da história das Copas

O hat-trick diante da Argélia levou Messi aos 16 gols em Copas do Mundo, marca que o coloca ao lado de Miroslav Klose no topo da artilharia histórica da competição. O argentino precisou de 27 partidas para alcançar o recorde, enquanto o ex-atacante alemão atingiu a marca em 24 jogos.

Maiores artilheiros da história das Copas:

Miroslav Klose — 16 gols

Lionel Messi — 16 gols

Ronaldo Nazário — 15 gols

2. Jogador mais velho a marcar um hat-trick em Copas do Mundo

Com 39 anos, Messi também se tornou o atleta mais velho a marcar três gols em uma única partida de Copa do Mundo. O recorde anterior pertencia ao camaronês Roger Milla, que havia estabelecido a marca aos 38 anos durante o Mundial de 1990.

3. Maior goleador de fora da área na era moderna das Copas

Dois dos três gols marcados contra a Argélia foram anotados em finalizações de longa distância. Com isso, Messi chegou a seis gols de fora da área em Copas do Mundo desde 1966, ano a partir do qual há registros detalhados das partidas, superando o brasileiro Roberto Rivelino, que tinha cinco.

4. Maior número de hat-tricks por seleções na história

Os três gols diante da Argélia representaram o 11º hat-trick de Messi com a camisa da Argentina. Com a nova marca, o argentino ultrapassou Cristiano Ronaldo e se tornou o jogador com mais hat-tricks pela seleção principal na história do futebol.

Jogadores com mais hat-tricks por seleções:

Lionel Messi — 11

Cristiano Ronaldo — 10

5. Gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo

Messi também igualou outro recorde de Cristiano Ronaldo ao marcar em cinco edições distintas da Copa do Mundo. O argentino balançou as redes nos Mundiais de 2006, 2014, 2018, 2022 e agora em 2026.

Até o momento, apenas dois jogadores conseguiram alcançar esse feito:

Cristiano Ronaldo — 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Lionel Messi — 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026

6. Messi supera Pelé em participações diretas em gols em Copas

Com os três gols anotados na estreia, Messi alcançou 22 participações diretas em gols na história das Copas do Mundo. O argentino soma agora 14 gols e oito assistências em 27 partidas, ultrapassando Pelé, que registrou 21 participações — 12 gols e nove assistências — em 14 jogos.