Venda de chuteira rosa dispara no Brasil após jogos da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo começou há uma semana e, durante os jogos, um detalhe tem chamado a atenção dos torcedores: as chuteiras chamativas usadas pelos atletas. No caso da Seleção Brasileira, a estreia aconteceu com o calçado na cor rosa, que se destacou no verde do gramado.

No entanto, a cena tem se repetido em partidas de diversas seleções, o que acabou impulsionando as vendas de peças semelhantes em lojas de todo o país.

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Pouco antes do começo do Mundial, grantes patrocinadoras do esporte, como Nike, Adidas, New Balance e Puma, lançaram coleções da mesma cor, virando tendência dentro e fora de campo.

Aumento das vendas

Um dos principais e-commerce esportivos do Brasil, o site Netshoes registrou o crescimento de 15% nas vendas em apenas quatro dias.

Já na Centauro, a procura pelo produto foi ainda maior, tendo atingido quase 50% no mesmo período.

Entenda a escolha da cor

Anteriormente, Odinga Nimako, gerente sênior de Linha de Produtos da Nike, explicou a escolha da cor. Segundo o representante, o rosa é capaz de despertar a confiança dos atletas.

"Ajuda a destacar a cor contra a grama verde do campo, tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem assiste pela TV [...] Temos ouvido constantemente dos atletas e dos consumidores, especialmente quando se trata de grandes momentos, é que as cores vibrantes lhes dão confiança", disse Nimako, em entrevista ao jornal americano The Athletic.