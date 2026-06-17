COPA DO MUNDO
Após drama com Ebola, Congo desafia Portugal de CR7: "Não há medo"
Seleção congolesa encara Portugal nesta quarta-feira, 17, e garante não temer Cristiano Ronaldo
A República Democrática do Congo está pronta para voltar a disputar uma partida de Copa do Mundo após 52 anos. Depois de enfrentar uma preparação especial para o torneio em razão de um surto de Ebola no país, os congoleses encaram, nesta quarta-feira, 17, às 14h, pelo Grupo K do Mundial, nada menos que Portugal, de Cristiano Ronaldo, uma das seleções favoritas ao título da edição de 2026.
No entanto, apesar do favoritismo português, o técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastien Desabre, afirmou nesta terça-feira, 16, durante entrevista coletiva, que sua equipe não tem medo de enfrentar a seleção comandada por Cristiano Ronaldo.
Não há medo em si (em enfrentar Portugal)Sébastien Desabre - técnico da RD Congo
"Queremos jogar um bom futebol. Estudamos nosso adversário, que tem longos períodos de posse de bola e um alto nível de consciência tática, o que pode nos causar problemas no ataque, e é nisso que nos concentramos", disse Desabre ao projetar o confronto desta quarta-feira, no Estádio de Houston, no Texas, que abrirá a disputa do Grupo K da Copa do Mundo.
De acordo com o treinador, os congoleses esperam neutralizar coletivamente a equipe portuguesa. Ele também garantiu que não possui estratégias individuais para tentar parar Cristiano Ronaldo ou Vitinha, considerado o cérebro do meio-campo lusitano.
"Acho que precisamos de um esforço coletivo aqui. Não se trata apenas de Cristiano Ronaldo. Claro, ele é decisivo, é muito influente no jogo. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores da história do futebol, mas vamos tentar enfrentá-lo coletivamente. Ele é um verdadeiro desafio para os nossos defensores nas bolas paradas, é aí que ele se destaca", considerou.
Leia Também:
"Mas não estamos focando em apenas um jogador. Acho que seria um problema se fizéssemos isso, porque temos muita qualidade e muitos jogadores diferentes, e é por isso que estamos tão animados. Estamos ansiosos para ver como meu time se sairá", acrescentou.
Desabre ainda desejou sucesso ao craque português durante a Copa do Mundo, desde que os gols não sejam marcados contra a República Democrática do Congo.
Desejo a ele muita sorte, espero que marque gols, mas não contra nósSébastien Desabre - treinador do Congo
Desabre também revelou que sua equipe ficou triste ao saber que o surto de Ebola na República Democrática do Congo dificultou a possibilidade de muitos torcedores viajarem aos Estados Unidos para apoiar a seleção. Ainda assim, garantiu que o grupo tentará retribuir o apoio à distância.