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Após drama com Ebola, Congo desafia Portugal de CR7: "Não há medo"

Seleção congolesa encara Portugal nesta quarta-feira, 17, e garante não temer Cristiano Ronaldo

Téo Mazzoni
Por
Técnico do Congo elogia CR7, mas afirma que sua equipe está pronta para encarar Portugal sem receio
Técnico do Congo elogia CR7, mas afirma que sua equipe está pronta para encarar Portugal sem receio - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A República Democrática do Congo está pronta para voltar a disputar uma partida de Copa do Mundo após 52 anos. Depois de enfrentar uma preparação especial para o torneio em razão de um surto de Ebola no país, os congoleses encaram, nesta quarta-feira, 17, às 14h, pelo Grupo K do Mundial, nada menos que Portugal, de Cristiano Ronaldo, uma das seleções favoritas ao título da edição de 2026.

No entanto, apesar do favoritismo português, o técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastien Desabre, afirmou nesta terça-feira, 16, durante entrevista coletiva, que sua equipe não tem medo de enfrentar a seleção comandada por Cristiano Ronaldo.

Não há medo em si (em enfrentar Portugal)

Sébastien Desabre - técnico da RD Congo
Sébastien Desabre, técnico do Congo
Sébastien Desabre, técnico do Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

"Queremos jogar um bom futebol. Estudamos nosso adversário, que tem longos períodos de posse de bola e um alto nível de consciência tática, o que pode nos causar problemas no ataque, e é nisso que nos concentramos", disse Desabre ao projetar o confronto desta quarta-feira, no Estádio de Houston, no Texas, que abrirá a disputa do Grupo K da Copa do Mundo.

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De acordo com o treinador, os congoleses esperam neutralizar coletivamente a equipe portuguesa. Ele também garantiu que não possui estratégias individuais para tentar parar Cristiano Ronaldo ou Vitinha, considerado o cérebro do meio-campo lusitano.

"Acho que precisamos de um esforço coletivo aqui. Não se trata apenas de Cristiano Ronaldo. Claro, ele é decisivo, é muito influente no jogo. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores da história do futebol, mas vamos tentar enfrentá-lo coletivamente. Ele é um verdadeiro desafio para os nossos defensores nas bolas paradas, é aí que ele se destaca", considerou.

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"Mas não estamos focando em apenas um jogador. Acho que seria um problema se fizéssemos isso, porque temos muita qualidade e muitos jogadores diferentes, e é por isso que estamos tão animados. Estamos ansiosos para ver como meu time se sairá", acrescentou.

Desabre ainda desejou sucesso ao craque português durante a Copa do Mundo, desde que os gols não sejam marcados contra a República Democrática do Congo.

Desejo a ele muita sorte, espero que marque gols, mas não contra nós

Sébastien Desabre - treinador do Congo

Desabre também revelou que sua equipe ficou triste ao saber que o surto de Ebola na República Democrática do Congo dificultou a possibilidade de muitos torcedores viajarem aos Estados Unidos para apoiar a seleção. Ainda assim, garantiu que o grupo tentará retribuir o apoio à distância.

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copa do mundo cristiano ronaldo Portugal RD Congo

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