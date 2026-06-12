Após surto de ebola, RD Congo é liberada para a Copa do Mundo

Após dias de incerteza e preocupação em razão do surto de ebola que atinge a República Democrática do Congo, a seleção do país recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos e disputar a Copa do Mundo de 2026. A confirmação veio nesta quinta-feira, 11, após a chegada da delegação africana a Houston, uma das cidades-sede do torneio.



Os chamados Leopardos desembarcaram em território norte-americano por volta das 14h30 no horário local, em um voo procedente de Paris. Segundo o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, todos os integrantes da comitiva conseguiram ingressar normalmente no país.



"Todos conseguiram passar. A entrada não foi negada a ninguém", afirmou o jogador do West Ham a um jornalista da AFP presente no aeroporto.



A presença da equipe na competição chegou a ser colocada em dúvida diante das medidas sanitárias adotadas pelas autoridades dos Estados Unidos. Inicialmente, foi exigido que a delegação cumprisse um período de isolamento de 21 dias em uma "bolha sanitária" na Bélgica antes da viagem para o Mundial.



Durante a preparação para a Copa, a seleção congolesa realizou seu último amistoso na cidade francesa de Orléans, onde foi derrotada por 2 a 1 pelo Chile. O confronto ocorreu com portões fechados após mudanças no planejamento original.



A partida estava prevista para ser disputada em La Línea de la Concepción, no sul da Espanha. No entanto, o prefeito da cidade decidiu vetar a realização do evento por preocupações relacionadas ao avanço da epidemia de ebola no país africano.





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A situação sanitária na República Democrática do Congo ganhou repercussão internacional após a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitir um alerta global. De acordo com o organismo, mais de 500 casos da doença foram confirmados, além de dezenas de mortes registradas.



Apesar do cenário, dirigentes da federação congolesa destacaram que nenhum dos jogadores convocados reside atualmente no território nacional. Como medida preventiva, a equipe também cancelou uma etapa de preparação que seria realizada em Kinshasa.



Segundo o ministro dos Esportes da República Democrática do Congo, Didier Budimbu Ntubuanga, a decisão foi tomada para seguir rigorosamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.



"em um esforço para cumprir todas as recomendações sanitárias", declarou o dirigente à AFP ao justificar o cancelamento da viagem.



Antes mesmo da chegada aos Estados Unidos, o ministro já demonstrava confiança de que a delegação não enfrentaria obstáculos burocráticos para participar do torneio, ressaltando que os membros da comissão técnica que vivem em Kinshasa haviam obtido seus vistos com antecedência.



Classificada para a Copa do Mundo após superar a Jamaica na repescagem intercontinental, a República Democrática do Congo fará sua estreia no torneio no próximo dia 17 de junho, diante de Portugal, em Houston. Na sequência, os africanos ainda enfrentarão Colômbia e Uzbequistão pela fase de grupos.



A seleção congolesa retorna ao Mundial após mais de cinco décadas. A única participação do país na competição ocorreu em 1974, na Alemanha Ocidental, quando a nação ainda competia sob o nome de Zaire.