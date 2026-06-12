Ancelotti tem horas para decidir possíveis cortes na Seleção

Há um dia da estreia na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira tem até esta sexta-feira, 12, para realizar eventuais alterações na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti. O primeiro jogo do Brasil acontece neste sábado, 13, às 19h, contra o Marrocos, em duelo válido pelo Grupo C do Mundial.



Após a entrega oficial da lista definitiva, realizada em 1º de junho, cortes na relação final só são permitidos em casos de lesão ou doença grave de um atleta. Além disso, as substituições podem ser feitas apenas até 24 horas antes da estreia da equipe na competição.



Dessa forma, qualquer mudança na Seleção Brasileira só poderá ocorrer até as 19h desta sexta-feira, exatamente um dia antes da partida contra os marroquinos. Após esse prazo, jogadores lesionados não poderão mais ser substituídos.



Vale ressaltar que o atleta escolhido para ocupar uma eventual vaga aberta precisa obrigatoriamente estar entre os 55 nomes incluídos na lista preliminar enviada à Fifa pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda em maio. Qualquer exceção a essa regra depende de aprovação da entidade máxima do futebol, conforme prevê o regulamento do Mundial.





Por que Wesley foi cortado e Neymar permaneceu na Seleção?

Outro detalhe importante é que nem toda lesão resulta automaticamente em corte. A decisão final cabe à comissão técnica, o que explica as diferentes situações vividas recentemente por Wesley e Neymar.



Wesley sofreu uma lesão de grau três na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, o último antes da Copa do Mundo, e não teria tempo hábil para se recuperar. Por isso, foi cortado em 7 de junho e substituído pelo volante Éderson, da Atalanta.



Já Neymar se lesionou na panturrilha durante a derrota do Santos para o Coritiba, em 17 de maio, sua última partida antes da convocação. No dia seguinte, o clube informou que o problema era apenas um edema, o que não impediu sua inclusão na lista.



No entanto, ao se apresentar à Seleção, em 27 de maio, exames apontaram uma lesão de grau dois. Mesmo assim, o camisa 10 viajou com a delegação e permaneceu em tratamento. A CBF optou por mantê-lo no grupo, já que o prazo estimado de recuperação era de duas a três semanas. Com isso, Neymar ficou fora dos amistosos preparatórios e também deve desfalcar o Brasil na estreia.





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Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira