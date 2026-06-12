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COPA 2026

Sem Itália na Copa, torcida italiana adota Brasil de Ancelotti

Levantamento realizado na Itália mostra que a Seleção Brasileira é a principal escolha dos t

Redação
Por Redação
Fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a Itália verá parte de sua torcida apoiar o Brasil em 2026.
Fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, a Itália verá parte de sua torcida apoiar o Brasil em 2026. - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A ausência da Itália em mais uma edição da Copa do Mundo não impediu os torcedores do país de escolherem uma seleção para apoiar em 2026. De acordo com levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisas SWG nesta quinta-feira, 11, o Brasil desponta como o principal favorito entre os italianos para receber a torcida durante o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Fora da competição pela terceira vez consecutiva, a tradicional seleção italiana ainda convive com a frustração de não ter garantido vaga no torneio. A pesquisa apontou que 75% dos entrevistados se declararam “tristes e nostálgicos” pela ausência da Azzurra na principal competição do futebol mundial.

Mesmo sem a equipe nacional em campo, o interesse pelo torneio permanece elevado. Segundo o levantamento, 59% dos italianos afirmaram que pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Em contrapartida, 19% disseram que não assistirão ao campeonato justamente por conta da não participação da Itália.

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Entre as seleções classificadas para a edição de 2026, o Brasil lidera a preferência dos torcedores italianos. A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, compatriota dos entrevistados, recebeu 17% das citações e aparece na frente da Espanha, que somou 16%.

A atual campeã mundial, Argentina, surge na sequência com 10% da preferência dos participantes da pesquisa. Ainda assim, uma parcela significativa dos torcedores demonstrou não ter um time definido para apoiar: 35% dos entrevistados que pretendem assistir ao torneio afirmaram não possuir uma seleção favorita.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 de junho e ouviu 800 cidadãos italianos.

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brasil Carlo Ancelotti copa do mundo Itália

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