Adversário do Brasil muda camisa principal após ser vetado pela Fifa

Às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Haiti precisou realizar alterações em seu uniforme após um pedido da Fifa. A entidade entendeu que elementos presentes na camisa poderiam ser interpretados como conteúdo político, o que levou à necessidade de modificar o modelo utilizado pela equipe.

Entre os detalhes questionados estava uma representação da Batalha de Vertières, confronto histórico ocorrido em 1803 e considerado decisivo para a independência haitiana. O uniforme também exibia uma bandeira ligada aos símbolos nacionais do país.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal The Athletic, a Federação Haitiana de Futebol aceitou a solicitação e encaminhou à fabricante Saeta o pedido para que fossem feitas as mudanças exigidas pela entidade máxima do futebol.

Camisa do Haiti para a Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um representante da seleção haitiana afirmou que a interpretação adotada pela Fifa não refletia o significado histórico da homenagem.

"Após uma interpretação equivocada, dirigentes da Fifa pediram à federação que removesse uma imagem que retrata Vertières e alguns heróis da independência hasteando a bandeira haitiana", afirmou o representante da seleção.

O porta-voz destacou ainda a importância da batalha para a formação do país e chamou atenção para uma coincidência envolvendo a classificação haitiana ao Mundial.

"Vertières foi o local da última batalha que levou à nossa independência, travada em 18 de novembro de 1803. Ironicamente, a seleção se classificou para a Copa do Mundo de 2026 em 18 de novembro de 2025. A federação não fez nenhuma outra declaração sobre o assunto; simplesmente pediu à Saeta que alterasse o uniforme", completou.

A peça original apresentava uma bandeira azul e vermelha na parte inferior, inspirada no primeiro símbolo nacional adotado após a independência do Haiti, conquistada em 1804. O processo revolucionário haitiano teve como uma de suas principais lideranças Toussaint Louverture, figura central na luta contra o domínio francês e personagem marcante da história do país.

Não é a primeira vez que símbolos históricos haitianos geram questionamentos em eventos esportivos internacionais. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, uma imagem de Louverture estampada no uniforme da equipe de esqui também foi alvo de restrições. Na ocasião, o Comitê Olímpico Internacional determinou uma adaptação da vestimenta, levando à cobertura da imagem por meio de um remendo.

Integrante do Grupo C do Mundial, o Haiti inicia sua campanha neste sábado (13), diante da Escócia. Na sequência, a equipe encara o Brasil, em duelo marcado para o dia 19, antes de fechar sua participação na fase de grupos contra Marrocos, no dia 24.