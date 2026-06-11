De grave acidente a gol na Copa: a história de superação de Jimenez

De quase perder a vida dentro de campo a marcar um gol por sua seleção em uma Copa do Mundo: esse é o roteiro que o destino escreveu para o centroavante Raul Jiménez, do México. O camisa 9 mexicano marcou o segundo gol da equipe na vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, nesta quinta-feira, 11, no jogo que marcou a abertura do Mundial.



No entanto, o jogador de 35 anos esteve à beira da morte em novembro de 2020 por conta de uma lesão sofrida em um jogo do Campeonato Inglês. À época no Wolverhampton, Jimenez fraturou o crânio após um choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz, então jogador do Arsenal.



Jiménez ficou desacordado no gramado e precisou ser imobilizado antes de ser encaminhado a um hospital, onde passou por uma cirurgia para corrigir a lesão no crânio. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido, como foi revelado pelo próprio Jimenez. O jogador ficou cerca de oito meses afastado dos gramados.

Desde o primeiro momento, os cirurgiões e médicos me contaram o que aconteceu e os riscos. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o trabalho deles. Eles me disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. O osso havia quebrado e havia um pequeno sangramento dentro do meu cérebro. É por isso que a cirurgia teve que ser rápida e foi um trabalho muito bom dos médicos. Raul Jiménez - Atacante do México

Primeiro gol em Copa do Mundo

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Jimenez chegou para o Mundial de 2026 como um dos jogadores mais experientes do grupo mexicano, visto que ele esteve presente nos grupos convocados para as Copas de 2014, 2018 e 2022. No entanto, o camisa 9 não foi escalado como titular em nenhuma das três edições, saindo do banco em somente cinco jogos ao longo dos torneios.

Ao todo, ele acumulou apenas 113 minutos em campo, o que fez com que ele não tivesse registrado nenhum gol em Copa do Mundo até esta quinta-feira, quando marcou contra a África do Sul no segundo tempo. O primeiro gol da partida e da competição foi marcado por Quiñones, ainda na primeira etapa.

Carreira

Revelado pelo América do México, Jiménez se transferiu para o Atlético de Madrid na temporada 2014/15, iniciando sua carreira no futebol europeu. Depois, ele passou pelo Benfica e Wolverhampton antes de chegar ao Fulham, onde está atualmente.