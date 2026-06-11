Três expulsões são demais? Jogo mais violento da Copa teve 20 cartões

O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 teve vitória do México sobre a África do Sul e três jogadores expulsos pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Apesar do número incomum de cartões vermelhos, a partida não igualou o recorde de expulsões em um único jogo na história do torneio.

A seleção africana teve Sphephelo Sithole e Themba Zwane expulsos durante a derrota por 2 a 0 no histórico Estádio Azteca. Já nos minutos finais da partida, o mexicano César Montes também foi retirado de campo após interromper uma clara oportunidade de gol do adversário.

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O recorde de expulsões em uma partida de Copa do Mundo foi registrado na edição de 2006, em um confronto que ficou conhecido como "A Batalha de Nuremberg". Na ocasião, Portugal e Holanda se enfrentaram pelas oitavas de final do torneio disputado na Alemanha.

No Frankenstadion, atualmente denominado Max-Morlock-Stadion, o árbitro russo Valentin Ivanov distribuiu 16 cartões amarelos e quatro vermelhos ao longo da partida.

Portugal e Holanda protagonizaram jogo histórico na Copa do Mundo de 2006 - Foto: Reprodução

Portugal teve Deco e Costinha expulsos, mas mesmo assim venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final. Pelo lado holandês, Khalid Boulahrouz e Giovanni van Bronckhorst também receberam o cartão vermelho.

Costinha foi o primeiro expulso da partida, após tocar a mão na bola e receber o segundo cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo. Já no início da etapa final, Boulahrouz também foi advertido pela segunda vez e deixou o gramado depois de atingir o rosto do atacante Luís Figo.

Nos minutos finais, Deco recebeu o vermelho após se envolver em uma confusão iniciada quando a Holanda se recusou a devolver a posse de bola aos portugueses em uma situação tradicional de fair play. Pouco depois, Van Bronckhorst foi expulso por uma entrada dura, tornando-se o quarto jogador a deixar o campo antes do apito final.