Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

HAJA PUNIÇÃO!

Três expulsões são demais? Jogo mais violento da Copa teve 20 cartões

Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio resgatou a histórica Batalha de Nuremberg

Lucas Vilas Boas
Por
Portugal e Holanda protagonizaram jogo histórico na Copa do Mundo de 2006
Portugal e Holanda protagonizaram jogo histórico na Copa do Mundo de 2006 - Foto: MARTIN BUREAU / AFP

O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 teve vitória do México sobre a África do Sul e três jogadores expulsos pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Apesar do número incomum de cartões vermelhos, a partida não igualou o recorde de expulsões em um único jogo na história do torneio.

A seleção africana teve Sphephelo Sithole e Themba Zwane expulsos durante a derrota por 2 a 0 no histórico Estádio Azteca. Já nos minutos finais da partida, o mexicano César Montes também foi retirado de campo após interromper uma clara oportunidade de gol do adversário.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O recorde de expulsões em uma partida de Copa do Mundo foi registrado na edição de 2006, em um confronto que ficou conhecido como "A Batalha de Nuremberg". Na ocasião, Portugal e Holanda se enfrentaram pelas oitavas de final do torneio disputado na Alemanha.

No Frankenstadion, atualmente denominado Max-Morlock-Stadion, o árbitro russo Valentin Ivanov distribuiu 16 cartões amarelos e quatro vermelhos ao longo da partida.

Portugal e Holanda protagonizaram jogo histórico na Copa do Mundo de 2006
Portugal e Holanda protagonizaram jogo histórico na Copa do Mundo de 2006 - Foto: Reprodução

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Árbitro brasileiro expulsa três e quebra recorde na estreia da Copa
Árbitro brasileiro expulsa três e quebra recorde na estreia da Copa imagem

GAFE

Apresentador da Globo confunde Labubu com mascote da Copa do Mundo
Apresentador da Globo confunde Labubu com mascote da Copa do Mundo imagem

COMEÇOU!

México se impõe e derrota a África do Sul na estreia da Copa do Mundo
México se impõe e derrota a África do Sul na estreia da Copa do Mundo imagem

Portugal teve Deco e Costinha expulsos, mas mesmo assim venceu por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final. Pelo lado holandês, Khalid Boulahrouz e Giovanni van Bronckhorst também receberam o cartão vermelho.

Costinha foi o primeiro expulso da partida, após tocar a mão na bola e receber o segundo cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo. Já no início da etapa final, Boulahrouz também foi advertido pela segunda vez e deixou o gramado depois de atingir o rosto do atacante Luís Figo.

Nos minutos finais, Deco recebeu o vermelho após se envolver em uma confusão iniciada quando a Holanda se recusou a devolver a posse de bola aos portugueses em uma situação tradicional de fair play. Pouco depois, Van Bronckhorst foi expulso por uma entrada dura, tornando-se o quarto jogador a deixar o campo antes do apito final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Wilton Pereira Sampaio

Relacionadas

Mais lidas