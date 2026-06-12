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Coreia do Sul busca virada heroica e vence Tchéquia na Copa do Mundo

Confronto terminou com virada emocionante dos sul-coreanos no Estádio Guadalajara

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Coreia do Sul busca virada heroica e vence Tchéquia na Copa do Mundo
Foto: Ulises RUIZ / AFP

Coreia do Sul e Tchéquia protagonizaram um jogo morno no primeiro tempo, mas os ânimos mudaram da água para o vinho na segunda etapa. Com direito a virada emocionante e defesas salvadoras do goleiro na reta final da partida, os sul-coreanos venceram os europeus por 2 a 1, no Estádio Guadalajara, no México.

A República Tcheca aproveitou da alta estatura de seus jogadores e abusou dos cruzamentos para fazer perigo à defesa adversária, e foi assim que Ladislav Krejčí abriu o placar de cabeça já no segundo tempo, apesar da Coreia ter demonstrado mais durante o jogo. Poucos minutos depois, entretanto, Hwang in-beom driblou o goleiro e fez um golaço de cobertura para deixar tudo igual.

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Confira:

Na reta final da partida, Oh Hyeon-gyu virou a partida valorizando a eficácia dos asiáticos na partida. Em jogada trabalhada pela Coreia do Sul com direito a passe longo para o ataque à profundidade pelo lado direito, o atacante esteve bem posicionado dentro da pequena área para aproveitar cruzamento e empurrar para o fundo das redes. A Tchéquia ainda teve oportunidade de empatar novamente o placar, mas o goleiro Kim Seung-gyu fez defesaças para sacramentar os três pontos.

Oh Hyeon-gyu comemorando segundo gol da Coreia do Sul
Oh Hyeon-gyu comemorando segundo gol da Coreia do Sul - Foto: ULISES RUIZ/AFP

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Com o resultado, a Coreia do Sul iguala o México em número de pontos depois dos donos da casa terem vencido a África do Sul na estreia da Copa do Mundo 2026. Como fez um gol a mais que os coreanos, com a vitória por 2 a 0, os mexicanos estão na frente no Grupo A da competição.

Ficha técnica

  • Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca
  • Copa do Mundo 2026 – Grupo A
  • Data: 11 de junho de 2026
  • Horário: 23h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Guadalajara, Guadalajara, México
  • Onde assistir: CazéTV e Disney+

Arbitragem

  • Árbitro: Amin Mohamed (Egito);
  • Assistentes: Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha (Egito);
  • VAR: Joe Dickerson.
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Tags

Copa do Mundo 2026 coreia do sul Tchéquia

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