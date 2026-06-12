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HOME > COPA DO MUNDO

DEVOÇÃO E SELEÇÃO

Oração pelo Hexa: igrejas convocam Santo Antônio na estreia do Brasil na Copa

Santuários vão promover transmissões e shows em dia festivo

Agatha Victoria Reis
Por
Santo Antônio vai dar uma forcinha? Fiéis rezam pelo Brasil durante festejos em Salvador
Santo Antônio vai dar uma forcinha? Fiéis rezam pelo Brasil durante festejos em Salvador - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Em oração pela Copa do Mundo, os santuários de Salvador se unem aos fiéis no primeiro jogo da Seleção Brasileira com o objetivo de abençoar a equipe e celebrar o Dia de Santo Antônio, comemorado em 13 de junho.

Conhecido como o santo casamenteiro e também como o buscador das causas perdidas, Santo Antônio inspira uma coincidência: a esperança de ajudar o Brasil a conquistar o hexa.

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Transmissão no Largo do Além do Carmo

Durante a Trezena Campal, o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo promove uma transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira, às 19h, com o objetivo de não dividir a atenção e o coração dos devotos na abertura da equipe na Copa.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o padre Jailson Jesus dos Santos, reitor do santuário, afirma que a iniciativa busca unir o amor pelo santo mais querido do Brasil, e o amor à Seleção na mesma ocasião.

“O evento é para que os devotos não fiquem com o coração dividido entre o amor a Santo Antônio e a Seleção. Por isso, decidimos unir as duas coisas no mesmo evento”, explicou o padre.

Segundo o sacerdote, a bênção pela Seleção Brasileira espalha a mensagem de fraternidade e esperança para além do esporte.

“A mensagem que nós queremos mandar para os jogadores, mandar para os atletas, mas também para todas as nações, é que a bênção de Deus não conhece limites, ela chega a todas as pessoas de boa vontade”, destacou.

Devoção e Seleção

A junção da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e o Dia de Santo Antônio inspira a união do futebol e um dos principais santos do país.

A coincidência é vista por torcedores e fiéis como um "sinal" de que Santo Antônio foi convocado para ajudar o Brasil na busca pelo hexa. Isso se reflete na fé da psicóloga Kalwana Carvalho, de 28 anos. Para ela, a conexão pode trazer sorte ao Brasil na busca pelo tão sonhado hexacampeonato.

“Por ser dia de Santo Antônio, acredito que ele vai dar uma forcinha para nós e vou pedir para que traga o hexa para o Brasil”, afirmou a torcedora.

Forró, missa e Copa do Mundo

Já no bairro de São Cristóvão, a Paróquia São João Evangelista prepara para os fiéis uma programação animada, com direito a forró após a celebração da missa.

De acordo com o padre Josemar Novais, a programação tem como proposta unir fé, convivência e celebração, proporcionando um momento de confraternização entre os fiéis.

“Confraternizar junto com a comunidade, celebrando também Santo Antônio e nos divertindo, assistindo ao Jogo do Brasil e possibilitando que juntos possamos fazer a nossa fezinha pelo Brasil”, destacou o padre.

Copa do Mundo e São João
Copa do Mundo e São João - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

As comemorações iniciam com a missa festiva de Santo Antônio às 16h. Após isso, a programação inicia com o forró às 17h até o início do jogo para a transmissão.

Dia de Santo Antônio

O Dia de Santo Antônio é celebrado em 13 de junho e abre oficialmente as Festas Juninas no Brasil. Nascido em Lisboa, o santo faleceu em Pádua no ano de 1231, data que originou a homenagem.

Dia de Santo Antônio na igreja de Santo Antônio Além do Carmo
Dia de Santo Antônio na igreja de Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ele é mundialmente conhecido como o "santo casamenteiro" por historicamente ajudar mulheres humildes com dotes para o casamento. Essa devoção é tão forte no país que o Dia dos Namorados é comemorado na véspera, 12 de junho.

Serviço

Santo Antônio Além do Carmo

  • Copa do Mundo – Transmissão do primeiro jogo do Brasil e Dia de Santo Antônio
  • Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo.
  • Data: 13 de Junho.
  • Horário: 19h.

São Cristóvão

  • Evento: Festa de Santo Antônio – Forró com transmissão do jogo do Brasil
  • Programação: Início com a Santa Missa.
  • Data: 13 de junho
  • Horário: A partir das 16h.
  • Local: Comunidade Santo Antônio - Tv. Cachoeira, 60 - São Cristóvão, Salvador - BA.
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copa do mundo São João

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