DEVOÇÃO E SELEÇÃO
Oração pelo Hexa: igrejas convocam Santo Antônio na estreia do Brasil na Copa
Santuários vão promover transmissões e shows em dia festivo
Em oração pela Copa do Mundo, os santuários de Salvador se unem aos fiéis no primeiro jogo da Seleção Brasileira com o objetivo de abençoar a equipe e celebrar o Dia de Santo Antônio, comemorado em 13 de junho.
Conhecido como o santo casamenteiro e também como o buscador das causas perdidas, Santo Antônio inspira uma coincidência: a esperança de ajudar o Brasil a conquistar o hexa.
Transmissão no Largo do Além do Carmo
Durante a Trezena Campal, o Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo promove uma transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira, às 19h, com o objetivo de não dividir a atenção e o coração dos devotos na abertura da equipe na Copa.
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Em entrevista ao portal A TARDE, o padre Jailson Jesus dos Santos, reitor do santuário, afirma que a iniciativa busca unir o amor pelo santo mais querido do Brasil, e o amor à Seleção na mesma ocasião.
“O evento é para que os devotos não fiquem com o coração dividido entre o amor a Santo Antônio e a Seleção. Por isso, decidimos unir as duas coisas no mesmo evento”, explicou o padre.
Segundo o sacerdote, a bênção pela Seleção Brasileira espalha a mensagem de fraternidade e esperança para além do esporte.
“A mensagem que nós queremos mandar para os jogadores, mandar para os atletas, mas também para todas as nações, é que a bênção de Deus não conhece limites, ela chega a todas as pessoas de boa vontade”, destacou.
Devoção e Seleção
A junção da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e o Dia de Santo Antônio inspira a união do futebol e um dos principais santos do país.
A coincidência é vista por torcedores e fiéis como um "sinal" de que Santo Antônio foi convocado para ajudar o Brasil na busca pelo hexa. Isso se reflete na fé da psicóloga Kalwana Carvalho, de 28 anos. Para ela, a conexão pode trazer sorte ao Brasil na busca pelo tão sonhado hexacampeonato.
“Por ser dia de Santo Antônio, acredito que ele vai dar uma forcinha para nós e vou pedir para que traga o hexa para o Brasil”, afirmou a torcedora.
Forró, missa e Copa do Mundo
Já no bairro de São Cristóvão, a Paróquia São João Evangelista prepara para os fiéis uma programação animada, com direito a forró após a celebração da missa.
De acordo com o padre Josemar Novais, a programação tem como proposta unir fé, convivência e celebração, proporcionando um momento de confraternização entre os fiéis.
“Confraternizar junto com a comunidade, celebrando também Santo Antônio e nos divertindo, assistindo ao Jogo do Brasil e possibilitando que juntos possamos fazer a nossa fezinha pelo Brasil”, destacou o padre.
As comemorações iniciam com a missa festiva de Santo Antônio às 16h. Após isso, a programação inicia com o forró às 17h até o início do jogo para a transmissão.
Dia de Santo Antônio
O Dia de Santo Antônio é celebrado em 13 de junho e abre oficialmente as Festas Juninas no Brasil. Nascido em Lisboa, o santo faleceu em Pádua no ano de 1231, data que originou a homenagem.
Ele é mundialmente conhecido como o "santo casamenteiro" por historicamente ajudar mulheres humildes com dotes para o casamento. Essa devoção é tão forte no país que o Dia dos Namorados é comemorado na véspera, 12 de junho.
Serviço
Santo Antônio Além do Carmo
- Copa do Mundo – Transmissão do primeiro jogo do Brasil e Dia de Santo Antônio
- Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo.
- Data: 13 de Junho.
- Horário: 19h.
São Cristóvão
- Evento: Festa de Santo Antônio – Forró com transmissão do jogo do Brasil
- Programação: Início com a Santa Missa.
- Data: 13 de junho
- Horário: A partir das 16h.
- Local: Comunidade Santo Antônio - Tv. Cachoeira, 60 - São Cristóvão, Salvador - BA.