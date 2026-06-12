Conheça a estrela da Coreia do Sul que decidiu virada na Copa do Mundo

A estreia da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026 teve um grande protagonista. Responsável por participar diretamente dos dois gols da equipe, Hwang In-Beom comandou a vitória por 2 a 1 sobre a Tchéquia, em Guadalajara, resultado que colocou os asiáticos na disputa pela liderança do Grupo A.

Depois de ver os europeus abrirem o placar no segundo tempo, a seleção sul-coreana reagiu sob a liderança de seu principal articulador. Hwang marcou o gol de empate com uma finalização por cobertura e, mais tarde, serviu Oh Hyeon-gyu para o lance que definiu a virada.

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Sempre presente nas convocações desde o fim da década passada, o meio-campista Hwang In-Beom ganhou espaço definitivo na seleção após o título dos Jogos Asiáticos de 2018, competição em que a Coreia do Sul conquistou a medalha de ouro.

Polivalente

Desde então, o jogador se transformou em um dos pilares do setor de criação sul-coreano. Com capacidade para atuar em diferentes posições do meio-campo, Hwang jogou como volante durante boa parte da temporada com a camisa do Feyernoord-HOL, seu clube atual, desempenhando uma função mais defensiva.

A estreia da Seleção na Copa foi a oportunidade perfeita para o jogador mostrar para o mundo suas valências ofensivas. Titular do clube holandês, o jogador sofreu com algumas lesões que prejudicaram sua sequência durante o ano no futebol europeu.

Em março, uma lesão nos ligamentos do tornozelo sofrida durante uma partida contra o Excelsior levantou dúvidas sobre a recuperação, mas o meio-campista , conseguiu retornar aos gramados a tempo de integrar a lista final da Coreia do Sul para a Copa.

Hwang In-Beom em campo pela Coreia do Sul - Foto: ULISES RUIZ / AFP

Revelado pelo Daejeon, da Coreia do Sul, Hwang acumulou passagens por equipes de diferentes continentes, incluindo Vancouver Whitecaps, Rubin Kazan, FC Seoul, Olympiacos e Estrela Vermelha. Ele atua no Feyernoord desde 2024.

O jogador disputou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, sendo titular em todos os quatro jogos da Coreia do Sul na competição, inclusive na goleada por 4 a 1 sofrida para do Brasil, nas oitavas de final.