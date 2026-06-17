Messi surpreende e diz que artilharia das Copas "não significa nada"

Ídolo, camisa 10 e capitão da Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccittini cravou seu nome mais uma vez na história das Copas do Mundo ao alcançar a artilharia histórica do torneio nesta terça-feira, 16. O argentino marcou três gols na vitória sobre a Argélia e igualou o alemão Miroslav Klose, ambos com 16 gols, no topo da lista dos maiores artilheiros da competição.

Apesar da magnitude do feito, Messi surpreendeu após a partida ao afirmar que a marca “não significa nada”. Em sua declaração, o craque traçou um paralelo com Ronaldo Fenômeno, que por quase dez anos ocupou o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, até ser ultrapassado por Klose em 2014, durante o Mundial disputado no Brasil.

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O camisa 10 da Albiceleste destacou que assumir a liderança da artilharia é uma honra por tudo o que a Copa do Mundo representa, mas reforçou que os números, para ele, são “apenas estatísticas”.

“Acho que não significa nada [...] No final, são estatísticas e nada mais. Embora seja um orgulho poder competir com todos eles (Klose, Ronaldo, Mbappe), não significa nada para mim Lionel Messi - campeão e maior artilheiro da história das copas



“Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro da lista. Então, é apenas uma estatistica”, garantiu Lionel Messi após o apito final da partida que o colocou no topo da artilharia da história das Copas do Mundo.

Além de igualar Klose, o capitão argentino deixou para trás nomes históricos do futebol mundial, como Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols em Mundiais, Gerd Müller, autor de 14 tentos, e Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes em apenas uma edição do torneio.

Ademais, Messi voltou a ultrapassar Kylian Mbappé na lista de maiores artilheiros das Copas. O francês havia chegado aos 14 gols após marcar duas vezes na vitória da França sobre Senegal, também nesta terça-feira, 16.

Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo