COPA DO MUNDO
Neymar trabalha no campo em treino do Brasil; saiba atualizações
Craque ainda se recupera de lesão na panturrilha
O treino do Brasil, nesta terça-feira, 16, contou com uma novidade importante. Neymar fez seu primeiro trabalho em campo desde que se apresentou para a Copa do Mundo e teve detectada uma lesão na panturrilha.
Apesar dos exercícios no gramado, Neymar fez atividade principalmente de tênis e pouco teve contato com bola, ainda fora do treinamento com os demais companheiros de Seleção. Como ainda precisa readquirir o melhor de sua parte física, o meia-atacante dificilmente deve enfrentar o Haiti.
De acordo com o ge.globo, a comissão técnica não quer ultrapassar etapas e nem acelerar o processo de recuperação de Neymar. Este, no entanto, foi seu primeiro passo na transição do departamento médico para o campo.
Nos bastidores, a CBF destaca que o jogador não ficou restrito apenas ao tratamento da lesão, mas também manteve atividades físicas dentro das limitações impostas para minimizar a perda de massa muscular.
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Com Neymar sem presença garantida, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Haiti, na Filadélfia. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo da Copa do Mundo.