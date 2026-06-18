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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos deste sábado (20/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques deste sábado, 20, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Alemanha na Copa do Mundo
Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais jogos da segunda rodada da fase de grupos neste sábado, 20, com Turquia x Paraguai, Holanda x Suécia, Alemanha x Costa do Marfim e Equador x Curaçau sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos deste sábado, 20, na Copa do Mundo.

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Turquia x Paraguai (às 0h)

Grupo D: Turquia x Paraguai - Santa Clara, nos EUA - 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Turquia na Copa do Mundo
Turquia na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Turquia: Mert Günok; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Vincenzo Montella.

Paraguai: Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Andrés Cubas, Bobadilla; Diego Gómez, Maurício, Miguel Almirón; Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Desfalques

Turquia: Sem desfalques

Paraguai: Julio Enciso (recuperando ruptura fibrilar na coxa direita)

Holanda x Suécia (às 14h)

Grupo F: Holanda x Suécia - Houston, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local

Holanda na Copa do Mundo
Holanda na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Frenkie de Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Gakpo, Malen. Técnico: Ronald Koeman.

Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Daniel Svensson; Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Holanda: Memphis Depay (recondicionamento físico após lesão na coxa) e Justin Kluivert (retorno gradual após cirurgia no joelho)

Suécia: Sem desfalques

Alemanha x Costa do Marfim (às 17h)

Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim - Toronto, no Canadá - 17h em Brasília e 16h no horário local

Alemanha na Copa do Mundo
Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka; Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomande, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra, Elye Wahi. Técnico: Emerse Faé.

Desfalques

Alemanha: Sem desfalques

Costa do Marfim: Sem desfalques

Equador x Curaçau (às 21h)

Grupo E: Equador x Curaçau - Kansas City, nos EUA - 21h em Brasília e 19h no horário local

Curaçao na Copa do Mundo
Curaçao na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Equador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia, Alan Minda. Técnico: Sebastián Beccacece.

Curaçau: Eloy Room; Juriën Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Joshua Brenet; Leandro Bacuna, Godfried Roemeratoe; Juninho Bacuna, Sontje Hansen, Tahith Chong; Jurgen Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

Desfalques

Equador: Sem desfalques

Curaçau: Kenji Gorré (tratando lesão no joelho)

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Tags

copa do mundo Futebol

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