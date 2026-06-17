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COPA DO MUNDO

Com Messi e brasileiro na lista, veja hat-tricks em estreias de Copas

Argentino marcou três gols no primeiro jogo da Argentina no Mundial de 2026

João Grassi
Por
Lionel Messi comemora terceiro gol sobre o Argélia
Lionel Messi comemora terceiro gol sobre o Argélia - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Messi bateu uma série de recordes na vitória de 3 a 0 da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Ao marcar um hat-trick na estreia de sua seleção, o camisa 10 entrou num grupo seleto.

Nas 23 edições de Mundiais na história, aconteceram apenas 18 oportunidades em que um jogador marcou três gols no primeiro jogo. Messi, inclusive, igualou o feito de seu rival português Cristiano Ronaldo, que conseguiu o mesmo em 2018.

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O único brasileiro a conseguir um hat-trick na estreia foi Leônidas da Silva ainda na Copa de 1938. Neste mesmo jogo, inclusive, houve ainda o caso do polonês Ernest Wilimowski, que anotou quatro gols (poker).

Com três aparições diferentes, alemães e argentinos dominam a lista. Veja abaixo:

Hat-tricks em estreias de Copas do Mundo

  • Guillermo Stábile (Argentina): 3 gols em Argentina 6x3 México (19/07/1930)
  • Edmund Conen (Alemanha): 3 gols em Alemanha 5x2 Bélgica (27/05/1934)
  • Angelo Shiavio (Itália): 3 gols em Itália 7x1 Estados Unidos (27/05/1934)
  • Ernest Wilimowski (Polônia): 4 gols em Brasil 6x5 Polônia (05/06/1938)
  • Leônidas da Silva (Brasil): 3 gols em Brasil 6x5 Polônia (05/06/1938)
  • Gustav Wetterstrom (Suécia): 3 gols em Suécia 8x0 Cuba (12/06/1938)
  • Tore Keller (Suécia): 3 gols em Suécia 8x0 Cuba (12/06/1938)
  • Óscar Míguez (Uruguai): 3 gols em Uruguai 8x0 Bolívia (02/07/1950)
  • Sándor Kocsis (Hungria): 3 gols em Hungria 9x0 Coreia do Sul (17/06/1954)
  • Just Fontaine (França): 3 gols em França 7x3 Paraguai (08/06/1958)
  • Rob Rensenbrink (Holanda): 3 gols em Holanda 3x0 Irã (03/06/1978)
  • Dusan Bajevic (Iugoslávia): 3 gols em Iugoslávia 9x0 Zaire (18/06/1974)
  • László Kiss (Hungria): 3 gols em Hungria 10x1 El Salvador (15/06/1982)
  • Gabriel Batistuta (Argentina): 3 gols em Argentina 4x0 Grécia (21/06/1994)
  • Miroslav Klose (Alemanha): 3 gols em Alemanha 8x0 Arábia Saudita (01/06/2002)
  • Thomas Müller (Alemanha): 3 gols em Alemanha 4x0 Portugal (16/06/2014)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 gols em Portugal 3x3 Espanha (15/06/2018)
  • Lionel Messi (Argentina): 3 gols em Argentina 3x0 Argélia (16/06/2026)
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