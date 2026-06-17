COPA DO MUNDO
Com Messi e brasileiro na lista, veja hat-tricks em estreias de Copas
Argentino marcou três gols no primeiro jogo da Argentina no Mundial de 2026
Lionel Messi bateu uma série de recordes na vitória de 3 a 0 da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Ao marcar um hat-trick na estreia de sua seleção, o camisa 10 entrou num grupo seleto.
Nas 23 edições de Mundiais na história, aconteceram apenas 18 oportunidades em que um jogador marcou três gols no primeiro jogo. Messi, inclusive, igualou o feito de seu rival português Cristiano Ronaldo, que conseguiu o mesmo em 2018.
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O único brasileiro a conseguir um hat-trick na estreia foi Leônidas da Silva ainda na Copa de 1938. Neste mesmo jogo, inclusive, houve ainda o caso do polonês Ernest Wilimowski, que anotou quatro gols (poker).
Com três aparições diferentes, alemães e argentinos dominam a lista. Veja abaixo:
Hat-tricks em estreias de Copas do Mundo
- Guillermo Stábile (Argentina): 3 gols em Argentina 6x3 México (19/07/1930)
- Edmund Conen (Alemanha): 3 gols em Alemanha 5x2 Bélgica (27/05/1934)
- Angelo Shiavio (Itália): 3 gols em Itália 7x1 Estados Unidos (27/05/1934)
- Ernest Wilimowski (Polônia): 4 gols em Brasil 6x5 Polônia (05/06/1938)
- Leônidas da Silva (Brasil): 3 gols em Brasil 6x5 Polônia (05/06/1938)
- Gustav Wetterstrom (Suécia): 3 gols em Suécia 8x0 Cuba (12/06/1938)
- Tore Keller (Suécia): 3 gols em Suécia 8x0 Cuba (12/06/1938)
- Óscar Míguez (Uruguai): 3 gols em Uruguai 8x0 Bolívia (02/07/1950)
- Sándor Kocsis (Hungria): 3 gols em Hungria 9x0 Coreia do Sul (17/06/1954)
- Just Fontaine (França): 3 gols em França 7x3 Paraguai (08/06/1958)
- Rob Rensenbrink (Holanda): 3 gols em Holanda 3x0 Irã (03/06/1978)
- Dusan Bajevic (Iugoslávia): 3 gols em Iugoslávia 9x0 Zaire (18/06/1974)
- László Kiss (Hungria): 3 gols em Hungria 10x1 El Salvador (15/06/1982)
- Gabriel Batistuta (Argentina): 3 gols em Argentina 4x0 Grécia (21/06/1994)
- Miroslav Klose (Alemanha): 3 gols em Alemanha 8x0 Arábia Saudita (01/06/2002)
- Thomas Müller (Alemanha): 3 gols em Alemanha 4x0 Portugal (16/06/2014)
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 3 gols em Portugal 3x3 Espanha (15/06/2018)
- Lionel Messi (Argentina): 3 gols em Argentina 3x0 Argélia (16/06/2026)