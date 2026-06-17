Comentarista de arbitragem analisa lance de possível expulsão de Messi

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Lionel Messi bateu uma série de recordes ao marcar um hat-trick na estreia da Argentina na Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira, 16, na vitória de 3 a 0 sobre Argélia. O camisa 10, no entanto, também se envolveu em uma polêmica.

O lance em questão aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Messi disputava bola com Mandi. Após proteger a bola, o argelino tentou avançar e levou entrada dura na panturrilha direita, uma solada.

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No entanto, de acordo com Paulo César Oliveira, ex-árbitro e atualmente comentarista do Grupo Globo, Messi não deveria de fato ter sido expulso.

"A entrada foi para cartão amarelo. Temerária, que de acordo com a regra é quando o jogador realiza uma ação sem levar em conta a consequência ou o risco para o adversário. Intensidade média. Não houve força excessiva para cartão vermelho", explicou PC.

No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial. pic.twitter.com/IUnlxvrofI — Pascal (@beltrandelrio) June 17, 2026

Artilharia histórica

Lionel Messi precisou de apenas uma partida na Copa do Mundo de 2026 para alcançar mais um feito histórico. Com três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira, 16, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 chegou ao topo da artilharia do torneio.

Além de igualar o alemão Miroslav Klose, o capitão da Albiceleste deixou para trás nomes históricos do futebol mundial, como Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols, Gerd Müller, autor de 14 tentos, e Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes em apenas uma edição do torneio.