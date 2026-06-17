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COPA A TARDE

CR7 decepciona e Portugal só empata em dia histórico para o Congo

Autor do gol se ofereceu à Seleção pelo Facebook e fez história na estreia de 1 a 1 contra Portugal

Marina Branco
Por
Cristiano Ronaldo contra RD Congo
Cristiano Ronaldo contra RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Há treze anos, um menino de 16 anos mandou uma carta pelo Facebook para a federação da República Democrática do Congo, país de origem de sua família. Nesta quarta-feira, 17, foi ele o responsável por marcar o primeiro gol da história do país na Copa do Mundo.

Wissa marcou, de cabeça, o gol de empate em 1 a 1 da RD Congo contra Portugal, pela primeira rodada do Grupo K, encerrando uma espera de mais de meio século. A única participação anterior da seleção congolesa havia sido em 1974, quando o país ainda competia com o nome de Zaire.

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Naquela edição, a equipe perdeu os três jogos, não marcou gols e deixou o torneio com uma das campanhas mais lembradas pelas dificuldades enfrentadas em campo. Em 2026, no retorno ao Mundial após 52 anos, a história mudou.

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Cristiano Ronaldo contra RD Congo
Cristiano Ronaldo contra RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

O jogo

O mundo podia até ter a expectativa de ver Portugal atropelando outras seleções na fase de grupos - mas a RD Congo não estava tão disposta a isso. Com um time extremamente defensivo, montado em 5-3-2 e com todos os jogadores atrás da linha da bola, o Congo sofreu ofensivas de Portugal, mas soube segurar.

A primeira veio ainda aos cinco minutos de bola rolando, com um cabeceio de João Neves para o gol que abriu o placar e acionou mais o time congolês. A RD Congo, por sua vez, reagiu nos acréscimos do primeiro tempo, com Wissa subindo para cabecear o empate e marcar o histórico primeiro gol da história de seu país.

Portugal e RD Congo
Portugal e RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

No segundo tempo, o nome foi Cristiano Ronaldo, mas não necessariamente por bons motivos. Referência tática e ídolo de Portugal, CR7 recebeu a bola de Francisco Conceição em boa condição aos 22 minutos, mas não finalizou bem e chutou para fora.

Antes disso, João Neves deu assistência para João Cancelo jogar a bola na rede com voleio, mas o gol foi anulado por impedimento. Em resposta, dois minutos depois, Bakambu mandou a bola explodindo na trave de Diogo Costa, sem entrar.

Portugal contra RD Congo
Portugal contra RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Aos 28 minutos, mais uma bola fora de Cristiano, que recebeu mais um cruzamento de Francisco Conceição e não conseguiu marcar. O Congo, por sua vez, perdeu mais um contra-ataque com Bakambu finalizando por cima do gol.

O último grande lance do jogo veio aos 44 minutos, com Bruno Fernandes finalizando à esquerda do gol de Mpasi e sacramentando o empate.

Nuno Mendes contra RD Congo
Nuno Mendes contra RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Quem é Wissa

Nascido na França e filho de congoleses, Yoane Wissa tem 29 anos e construiu uma trajetória longe do caminho linear que costuma acompanhar grandes atacantes. Quando começou no futebol, aos sete anos, jogava como goleiro.

Depois passou pelo meio-campo, foi deslocado para funções ofensivas e ainda praticou rúgbi antes de decidir, por volta dos 15 anos, dedicar-se exclusivamente ao futebol. Assim, começou a carreira profissional no Châteauroux, clube que também o formou.

Depois, passou por Angers, Laval e Ajaccio até se firmar no Lorient. Na temporada 2019/20, foi campeão da segunda divisão francesa e ganhou projeção suficiente para chegar ao futebol inglês.

Wissa pelo RD Congo
Wissa pelo RD Congo - Foto: FIFA

Em 2021, Wissa assinou com o Brentford e encontrou na Premier League o ambiente ideal para crescer. Foi lá que marcou 19 gols e formou com Bryan Mbeumo uma das duplas mais produtivas do campeonato.

Além disso, tornou-se o primeiro jogador da República Democrática do Congo a superar dez gols em uma mesma edição da liga inglesa.

O desempenho chamou atenção do Newcastle, que o contratou em setembro de 2025. A chegada ao novo clube, no entanto, foi atrapalhada por uma lesão no joelho sofrida enquanto defendia a seleção congolesa.

Fora de campo, o atacante é descrito como acessível, humilde e próximo dos torcedores. No Congo, ganhou o apelido carinhoso de Kovo, "o Careca". "A verdade é que não sou o cara mais talentoso. O que me faz avançar é que adoro trabalhar duro. E acho que não estou indo tão mal", afirma.

Lionel Mpasi pegando a bola em Portugal e RD Congo
Lionel Mpasi pegando a bola em Portugal e RD Congo - Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Ficha técnica

Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo K

  • Data: quarta-feira, 17 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, em Houston, nos EUA

Gols: João Neves aos 5' 1T (1x0) e Wissa aos 49' 1T (1x1)

Cartões amarelos: Bernardo Silva, Tomás Araújo (Portugal) e Mbemba (Congo)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT)

Portugal e RD Congo
Portugal e RD Congo - Foto: LARS BARON/AFP

Portugal: Diego Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes (Semedo); Vitinha (Gonçalo Ramos), João Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva (Francisco Conceição); Pedro Neto (Rafael Leão) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

República Democrática do Congo: Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy, Mukau e Kayembe (Pickel); Wissa e Bakambu (Banza). Técnico: Sébastien Desabre.

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copa do mundo Futebol Portugal RD Congo

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