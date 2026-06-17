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DE MEME A PAGODÃO

Inglês de árbitro brasileiro na Copa do Mundo vira música no pagodão baiano

Expressão em inglês de Wilton Pereira Sampaio inspirou produtor baiano

Iarla Queiroz
Por
Árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio durante o jogo de abertura da Copa do Mundo
Árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio durante o jogo de abertura da Copa do Mundo - Foto: Yuri Cortez/AFP

O que começou como um momento curioso dentro de campo rapidamente ganhou as redes sociais e acabou se transformando em música. A fala em inglês do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, durante a partida entre México e África do Sul, na quinta-feira, 11, inspirou o produtor musical VelhoMarlon, de 39 anos, a criar um tradicional pagodão baiano.

A cena aconteceu quando Wilton comunicou a expulsão de um jogador sul-africano após revisão do lance. A forma como o árbitro se expressou em inglês chamou a atenção dos internautas e viralizou, principalmente pela reação dos atletas, que pareciam não entender completamente a explicação.

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Em sua comunicação, Wilton afirmou: "after review, attacker number 11 commit serious foul play, and arm direct the face the defender. Decision: direct free kick, red card."

Em português, a mensagem seria algo como: "Após revisão, atacante número 11 cometeu uma séria jogada faltosa, e o braço direto o rosto o defensor. Decisão: falta [tiro livre direto] e cartão vermelho".

Da arbitragem para a batucada

Foi justamente o tom espontâneo da fala que despertou a criatividade de VelhoMarlon. Ao assistir ao vídeo, o produtor enxergou potencial musical nos trechos que já estavam circulando pela internet.

"Achei muito divertido o jeito natural e espontâneo dele se comunicar e, como produtor musical, logo comecei a enxergar musicalidade naquelas falas. Resolvi brincar com isso e transformar os trechos em um pagodão baiano, que é um ritmo muito ligado à alegria e ao humor do nosso povo", explicou o produtor ao G1.

A música rapidamente passou a acompanhar o sucesso do vídeo original e ajudou a eternizar mais um episódio marcante envolvendo a Copa do Mundo, desta vez embalado pelo ritmo e pela irreverência baiana.

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Ideia surgiu após repercussão nas redes

Apesar da tradição de surgirem músicas inspiradas em Copas do Mundo, VelhoMarlon contou que não tinha nenhum projeto voltado para o torneio antes da repercussão do vídeo.

"Eu gosto de acompanhar assuntos que estão movimentando a internet e o esporte sempre gera momentos marcantes. Não era exatamente um projeto planejado para a Copa, mas quando vi a repercussão das falas do Wilton, percebi que ali existia uma oportunidade criativa de unir futebol, humor e música", declarou

Produção rápida e desafio na edição

Segundo o produtor, todo o processo foi desenvolvido em pouco tempo. O trabalho começou com a seleção dos trechos mais marcantes da fala do árbitro, seguida pela edição do áudio e pela construção da base musical inspirada no pagodão baiano.

"O mais desafiador foi editar o vídeo e fazer a voz conversar com a batida de forma natural", contou.

Ele detalhou ainda como a música foi construída: "Depois fiz a edição do áudio, ajustei tempo e tonalidade, criei a base musical inspirada no nosso pagodão e fui encaixando tudo até soar como uma música de verdade", concluiu.

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Um post compartilhado por Velho Marlon (@velhomarlonprodutor)

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