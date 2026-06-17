Inglês de árbitro brasileiro na Copa do Mundo vira música no pagodão baiano

O que começou como um momento curioso dentro de campo rapidamente ganhou as redes sociais e acabou se transformando em música. A fala em inglês do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, durante a partida entre México e África do Sul, na quinta-feira, 11, inspirou o produtor musical VelhoMarlon, de 39 anos, a criar um tradicional pagodão baiano.

A cena aconteceu quando Wilton comunicou a expulsão de um jogador sul-africano após revisão do lance. A forma como o árbitro se expressou em inglês chamou a atenção dos internautas e viralizou, principalmente pela reação dos atletas, que pareciam não entender completamente a explicação.

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Em sua comunicação, Wilton afirmou: "after review, attacker number 11 commit serious foul play, and arm direct the face the defender. Decision: direct free kick, red card."

Em português, a mensagem seria algo como: "Após revisão, atacante número 11 cometeu uma séria jogada faltosa, e o braço direto o rosto o defensor. Decisão: falta [tiro livre direto] e cartão vermelho".

Da arbitragem para a batucada

Foi justamente o tom espontâneo da fala que despertou a criatividade de VelhoMarlon. Ao assistir ao vídeo, o produtor enxergou potencial musical nos trechos que já estavam circulando pela internet.

"Achei muito divertido o jeito natural e espontâneo dele se comunicar e, como produtor musical, logo comecei a enxergar musicalidade naquelas falas. Resolvi brincar com isso e transformar os trechos em um pagodão baiano, que é um ritmo muito ligado à alegria e ao humor do nosso povo", explicou o produtor ao G1.

A música rapidamente passou a acompanhar o sucesso do vídeo original e ajudou a eternizar mais um episódio marcante envolvendo a Copa do Mundo, desta vez embalado pelo ritmo e pela irreverência baiana.

Ideia surgiu após repercussão nas redes



Apesar da tradição de surgirem músicas inspiradas em Copas do Mundo, VelhoMarlon contou que não tinha nenhum projeto voltado para o torneio antes da repercussão do vídeo.

"Eu gosto de acompanhar assuntos que estão movimentando a internet e o esporte sempre gera momentos marcantes. Não era exatamente um projeto planejado para a Copa, mas quando vi a repercussão das falas do Wilton, percebi que ali existia uma oportunidade criativa de unir futebol, humor e música", declarou

Produção rápida e desafio na edição

Segundo o produtor, todo o processo foi desenvolvido em pouco tempo. O trabalho começou com a seleção dos trechos mais marcantes da fala do árbitro, seguida pela edição do áudio e pela construção da base musical inspirada no pagodão baiano.

"O mais desafiador foi editar o vídeo e fazer a voz conversar com a batida de forma natural", contou.

Ele detalhou ainda como a música foi construída: "Depois fiz a edição do áudio, ajustei tempo e tonalidade, criei a base musical inspirada no nosso pagodão e fui encaixando tudo até soar como uma música de verdade", concluiu.