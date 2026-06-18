Irmã de Cristiano Ronaldo curte post que ataca meia de Portugal; veja

A repercussão do empate de Portugal na estreia da Copa do Mundo de 2026 continua rendendo assuntos fora das quatro linhas. Desta vez, o foco das atenções foi Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, após uma interação nas redes sociais envolvendo o meia Bruno Fernandes.



Kátia curtiu uma publicação que fazia duras críticas ao camisa 8 da seleção portuguesa depois do empate por 1 a 1 diante da RD Congo, pela primeira rodada do Mundial. Na postagem, Bruno Fernandes era chamado de "Raphinha de Portugal" e de "pipoqueiro", em referência ao desempenho apresentado na partida. A comparação também atingia o atacante brasileiro do Barcelona.

Veja:

Irmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a Bruno Fernandes - Foto: Reprodução

A interação não passou despercebida e ganhou destaque na imprensa portuguesa, incluindo o jornal esportivo A Bola. O autor da publicação comentou a repercussão da curtida recebida por parte da família do principal astro da seleção lusitana.

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Confira:

Irmã de Cristiano Ronaldo apoia crítica a jogador de Portugal - Foto: Reprodução



"A repercussão foi longe! Após o post em que critiquei Bruno Fernandes e o chamei de pipoqueiro, a publicação acabou chegando até à família de Cristiano Ronaldo. A irmã do craque português curtiu o post."



O episódio ocorre em um momento de pressão sobre a equipe comandada por Portugal. O empate contra a RD Congo gerou críticas de torcedores e veículos de comunicação, que passaram a questionar o desempenho coletivo da seleção na estreia da competição.

Cristiano Ronaldo também tem sido alvo de avaliações negativas por parte da imprensa portuguesa após a atuação no primeiro compromisso da Copa do Mundo.



Agora, os portugueses voltam suas atenções para a segunda rodada do Grupo K. A seleção enfrenta o Uzbequistão na próxima terça-feira em busca da primeira vitória no torneio e de uma posição mais confortável na luta por uma vaga nas oitavas de final.