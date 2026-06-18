Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COMO FICOU A COPA?

Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo após o fim da 1ª rodada

Primeira rodada do Mundial termina com surpresas, favoritos em alta e o Brasil fora da liderança

Téo Mazzoni
Por
Confira a situação de cada seleção após os jogos de estreia da Copa do Mundo de 2026
Confira a situação de cada seleção após os jogos de estreia da Copa do Mundo de 2026 - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Exatamente sete dias após o pontapé inicial, chegou ao fim a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O balanço da rodada inaugural teve favoritas confirmando o favoritismo, outras decepcionando, estreantes surpreendendo e muitas histórias para contar no maior Mundial da história. Mas, afinal, como ficaram as classificações dos 12 grupos da competição após os primeiros jogos?

Confira:

No Grupo A, o México fez valer a força de jogar em casa e assumiu a liderança, com três pontos, seguido de perto pela Coreia do Sul, que também venceu na estreia e soma a mesma pontuação.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • 1º lugar: México — 3 pontos
  • 2º lugar: Coreia do Sul — 3 pontos
  • 3º lugar: Tchéquia — 0 ponto
  • 4º lugar: África do Sul — 0 ponto

Já no Grupo B, a primeira rodada terminou com igualdade total. As quatro seleções somaram um ponto cada após os empates na estreia.

  • 1º lugar: Suíça — 1 ponto
  • 2º lugar: Canadá — 1 ponto
  • 3º lugar: Catar — 1 ponto
  • 4º lugar: Bósnia e Herzegovina — 1 ponto

No Grupo C, que conta com a presença da Seleção Brasileira, quem saiu na frente foi a Escócia. Com três pontos, os escoceses lideram a chave, enquanto Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação após empatarem na estreia.

  • 1º lugar: Escócia — 3 pontos
  • 2º lugar: Marrocos — 1 ponto
  • 3º lugar: Brasil — 1 ponto
  • 4º lugar: Haiti — 0 ponto

Pelo Grupo D, assim como o México, os Estados Unidos fizeram valer o fator casa e assumiram a liderança após golearem o Paraguai. A Austrália, porém, também venceu e aparece logo atrás com a mesma pontuação.

  • 1º lugar: Estados Unidos — 3 pontos
  • 2º lugar: Austrália — 3 pontos
  • 3º lugar: Turquia — 0 ponto
  • 4º lugar: Paraguai — 0 ponto

No Grupo E, a Alemanha confirmou o favoritismo ao atropelar Curaçao por 7 a 1 — resultado que inevitavelmente remete ao histórico 7 a 1 sofrido pelo Brasil em 2014 — e assumiu a liderança. A Costa do Marfim também venceu na estreia e aparece na segunda colocação.

  • 1º lugar: Alemanha — 3 pontos
  • 2º lugar: Costa do Marfim — 3 pontos
  • 3º lugar: Equador — 0 ponto
  • 4º lugar: Curaçao — 0 ponto

No Grupo F, a Suécia surpreendeu e assumiu a liderança após golear a Tunísia por 5 a 1. Enquanto isso, Holanda e Japão ficaram no empate e dividem as posições intermediárias da chave.

  • 1º lugar: Suécia — 3 pontos
  • 2º lugar: Japão — 1 ponto
  • 3º lugar: Holanda — 1 ponto
  • 4º lugar: Tunísia — 0 ponto

Leia Também:

ENTENDA O CASO

Jogador detido por manipulação de resultados é liberado para a Copa
Jogador detido por manipulação de resultados é liberado para a Copa imagem

EMOCIONANTE

Astro da Costa do Marfim abre o coração em carta dedicada à irmã morta
Astro da Costa do Marfim abre o coração em carta dedicada à irmã morta imagem

COPA 2026

Cristiano Ronaldo é o único bilionário da Copa do Mundo; veja lista
Cristiano Ronaldo é o único bilionário da Copa do Mundo; veja lista imagem

Pelo Grupo G, o equilíbrio também marcou a rodada de abertura. As quatro seleções empataram seus compromissos e terminaram com a mesma pontuação.

  • 1º lugar: Nova Zelândia — 1 ponto
  • 2º lugar: Irã — 1 ponto
  • 3º lugar: Bélgica — 1 ponto
  • 4º lugar: Egito — 1 ponto

No Grupo H, uma das maiores surpresas da Copa do Mundo até aqui. A estreante Cabo Verde segurou a poderosa Espanha em um empate sem gols, enquanto o Uruguai ficou no empate com a Arábia Saudita.

  • 1º lugar: Uruguai — 1 ponto
  • 2º lugar: Arábia Saudita — 1 ponto
  • 3º lugar: Espanha — 1 ponto
  • 4º lugar: Cabo Verde — 1 ponto

Já no Grupo I, considerado por muitos o "grupo da morte" do Mundial, a França confirmou o favoritismo ao derrotar Senegal. A Noruega, liderada por Erling Haaland, também venceu com autoridade ao superar o Iraque.

  • 1º lugar: Noruega — 3 pontos
  • 2º lugar: França — 3 pontos
  • 3º lugar: Senegal — 0 ponto
  • 4º lugar: Iraque — 0 ponto

Pelo Grupo J, a Argentina assumiu a liderança após uma atuação de gala de Lionel Messi. O craque marcou três gols na estreia e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

  • 1º lugar: Argentina — 3 pontos
  • 2º lugar: Áustria — 3 pontos
  • 3º lugar: Jordânia — 0 ponto
  • 4º lugar: Argélia — 0 ponto

No Grupo K, Portugal, de Cristiano Ronaldo, deixou a desejar diante da RD Congo e ficou apenas no empate. Com isso, a Colômbia assumiu a liderança isolada da chave.

  • 1º lugar: Colômbia — 3 pontos
  • 2º lugar: RD Congo — 1 ponto
  • 3º lugar: Portugal — 1 ponto
  • 4º lugar: Uzbequistão — 0 ponto

Por fim, no Grupo L, a Inglaterra assumiu a liderança após vencer a Croácia por 4 a 2, em uma partida considerada por muitos a melhor da Copa do Mundo até o momento.

  • 1º lugar: Inglaterra — 3 pontos
  • 2º lugar: Gana — 3 pontos
  • 3º lugar: Panamá — 0 ponto
  • 4º lugar: Croácia — 0 ponto

Assim terminaram os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 após a primeira rodada. A segunda rodada começa nesta quinta-feira, 18, com o duelo entre Tchéquia e África do Sul, marcado para as 13h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil na copa copa do mundo seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas