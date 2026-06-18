Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo após o fim da 1ª rodada

Exatamente sete dias após o pontapé inicial, chegou ao fim a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O balanço da rodada inaugural teve favoritas confirmando o favoritismo, outras decepcionando, estreantes surpreendendo e muitas histórias para contar no maior Mundial da história. Mas, afinal, como ficaram as classificações dos 12 grupos da competição após os primeiros jogos?

Confira:

No Grupo A, o México fez valer a força de jogar em casa e assumiu a liderança, com três pontos, seguido de perto pela Coreia do Sul, que também venceu na estreia e soma a mesma pontuação.

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1º lugar: México — 3 pontos

2º lugar: Coreia do Sul — 3 pontos

3º lugar: Tchéquia — 0 ponto

4º lugar: África do Sul — 0 ponto

Já no Grupo B, a primeira rodada terminou com igualdade total. As quatro seleções somaram um ponto cada após os empates na estreia.

1º lugar: Suíça — 1 ponto

2º lugar: Canadá — 1 ponto

3º lugar: Catar — 1 ponto

4º lugar: Bósnia e Herzegovina — 1 ponto

No Grupo C, que conta com a presença da Seleção Brasileira, quem saiu na frente foi a Escócia. Com três pontos, os escoceses lideram a chave, enquanto Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação após empatarem na estreia.

1º lugar: Escócia — 3 pontos

2º lugar: Marrocos — 1 ponto

3º lugar: Brasil — 1 ponto

4º lugar: Haiti — 0 ponto

Pelo Grupo D, assim como o México, os Estados Unidos fizeram valer o fator casa e assumiram a liderança após golearem o Paraguai. A Austrália, porém, também venceu e aparece logo atrás com a mesma pontuação.

1º lugar: Estados Unidos — 3 pontos

2º lugar: Austrália — 3 pontos

3º lugar: Turquia — 0 ponto

4º lugar: Paraguai — 0 ponto

No Grupo E, a Alemanha confirmou o favoritismo ao atropelar Curaçao por 7 a 1 — resultado que inevitavelmente remete ao histórico 7 a 1 sofrido pelo Brasil em 2014 — e assumiu a liderança. A Costa do Marfim também venceu na estreia e aparece na segunda colocação.

1º lugar: Alemanha — 3 pontos

2º lugar: Costa do Marfim — 3 pontos

3º lugar: Equador — 0 ponto

4º lugar: Curaçao — 0 ponto

No Grupo F, a Suécia surpreendeu e assumiu a liderança após golear a Tunísia por 5 a 1. Enquanto isso, Holanda e Japão ficaram no empate e dividem as posições intermediárias da chave.

1º lugar: Suécia — 3 pontos

2º lugar: Japão — 1 ponto

3º lugar: Holanda — 1 ponto

4º lugar: Tunísia — 0 ponto

Pelo Grupo G, o equilíbrio também marcou a rodada de abertura. As quatro seleções empataram seus compromissos e terminaram com a mesma pontuação.

1º lugar: Nova Zelândia — 1 ponto

2º lugar: Irã — 1 ponto

3º lugar: Bélgica — 1 ponto

4º lugar: Egito — 1 ponto

No Grupo H, uma das maiores surpresas da Copa do Mundo até aqui. A estreante Cabo Verde segurou a poderosa Espanha em um empate sem gols, enquanto o Uruguai ficou no empate com a Arábia Saudita.

1º lugar: Uruguai — 1 ponto

2º lugar: Arábia Saudita — 1 ponto

3º lugar: Espanha — 1 ponto

4º lugar: Cabo Verde — 1 ponto

Já no Grupo I, considerado por muitos o "grupo da morte" do Mundial, a França confirmou o favoritismo ao derrotar Senegal. A Noruega, liderada por Erling Haaland, também venceu com autoridade ao superar o Iraque.

1º lugar: Noruega — 3 pontos

2º lugar: França — 3 pontos

3º lugar: Senegal — 0 ponto

4º lugar: Iraque — 0 ponto

Pelo Grupo J, a Argentina assumiu a liderança após uma atuação de gala de Lionel Messi. O craque marcou três gols na estreia e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

1º lugar: Argentina — 3 pontos

2º lugar: Áustria — 3 pontos

3º lugar: Jordânia — 0 ponto

4º lugar: Argélia — 0 ponto

No Grupo K, Portugal, de Cristiano Ronaldo, deixou a desejar diante da RD Congo e ficou apenas no empate. Com isso, a Colômbia assumiu a liderança isolada da chave.

1º lugar: Colômbia — 3 pontos

2º lugar: RD Congo — 1 ponto

3º lugar: Portugal — 1 ponto

4º lugar: Uzbequistão — 0 ponto

Por fim, no Grupo L, a Inglaterra assumiu a liderança após vencer a Croácia por 4 a 2, em uma partida considerada por muitos a melhor da Copa do Mundo até o momento.

1º lugar: Inglaterra — 3 pontos

2º lugar: Gana — 3 pontos

3º lugar: Panamá — 0 ponto

4º lugar: Croácia — 0 ponto

Assim terminaram os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026 após a primeira rodada. A segunda rodada começa nesta quinta-feira, 18, com o duelo entre Tchéquia e África do Sul, marcado para as 13h.