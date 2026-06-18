COPA 2026
Cristiano Ronaldo é o único bilionário da Copa do Mundo; veja lista
Messi, Mbappé e Neymar completam o topo do ranking
Embora não seja o atual campeão mundial e também esteja distante da disputa pela artilharia histórica da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo lidera uma estatística que chama atenção fora das quatro linhas. O atacante português é o jogador que mais acumulou ganhos financeiros entre os atletas presentes no Mundial de 2026.
Um levantamento realizado pelo Bolavip Brasil analisou os salários e bônus recebidos pelos principais nomes da competição ao longo das últimas temporadas. O estudo considerou os valores obtidos por contratos e premiações desde 2014, utilizando dados do portal especializado Capology.
No topo do ranking aparece Cristiano Ronaldo. Ao longo do período analisado, o craque português acumulou cerca de 1 bilhão de euros em salários e bonificações. A quantia foi construída durante suas passagens por Real Madrid, Juventus, Manchester United e, mais recentemente, pelo Al Nassr, da Arábia Saudita.
A mudança para o futebol saudita foi determinante para ampliar ainda mais sua vantagem financeira sobre os concorrentes. O montante arrecadado por CR7 supera, sozinho, a soma dos ganhos acumulados por Kevin De Bruyne, Manuel Neuer, Erling Haaland e Luka Modric no mesmo período.
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Logo atrás do português aparece Kylian Mbappé. O atacante francês soma 673,7 milhões de euros em salários e bônus desde 2014, impulsionado principalmente pelos contratos assinados com o Paris Saint-Germain, incluindo sua milionária renovação antes da saída para o futebol espanhol.
Fechando o pódio está Lionel Messi. Campeão mundial com a Argentina, o camisa 10 acumulou 667,9 milhões de euros ao longo da última década, valor obtido durante suas passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.
Entre os brasileiros, Neymar é o atleta mais bem colocado na lista. O atacante da Seleção Brasileira ocupa a quarta posição geral, com ganhos estimados em 507,8 milhões de euros desde 2014.
Apesar de ter enfrentado dificuldades durante sua passagem pelo Al Hilal, marcada por lesões e pouco tempo em campo, o retorno ao Santos permitiu ao jogador manter uma faixa salarial próxima à que recebia nos primeiros anos de sua trajetória europeia, quando defendia o Barcelona.
Confira o ranking dos dez jogadores que mais acumularam salários e bônus desde 2014 entre os atletas presentes na Copa do Mundo de 2026:
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 1 bilhão de euros
- Kylian Mbappé (França) – 673,7 milhões de euros
- Lionel Messi (Argentina) – 667,9 milhões de euros
- Neymar (Brasil) – 507,8 milhões de euros
- Kevin De Bruyne (Bélgica) – 249,3 milhões de euros
- Manuel Neuer (Alemanha) – 244,9 milhões de euros
- Erling Haaland (Noruega) – 242,2 milhões de euros
- Riyad Mahrez (Argélia) – 231,6 milhões de euros
- Luka Modric (Croácia) – 228,3 milhões de euros
- Sadio Mané (Senegal) – 202,3 milhões de euros