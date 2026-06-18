Mãe de Vozinha consegue visto após drama na Copa do Mundo

O goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde no empate sem gols diante da Espanha pela Copa do Mundo de 2026, recebeu uma notícia especial fora das quatro linhas. A mãe do arqueiro poderá viajar aos Estados Unidos para acompanhar a campanha da seleção cabo-verdiana no torneio, após conseguir cumprir as exigências para a obtenção do visto norte-americano.



O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 17, por Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Segundo o congressista, a autorização foi viabilizada após sua intervenção junto ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.



"Tenho o privilégio de anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter o visto a tempo de assistir ao jogo de domingo contra o Uruguai", declarou Jeffries em comunicado oficial.



A situação ganhou repercussão após a estreia histórica de Cabo Verde no Mundial. Na última segunda-feira, Vozinha teve atuação decisiva para segurar o ataque espanhol e garantir o empate sem gols na abertura do Grupo H. O resultado rendeu ao país africano, um arquipélago com cerca de 500 mil habitantes localizado na costa noroeste da África, o primeiro ponto de sua história em Copas do Mundo.



Eleito o melhor jogador da partida, o goleiro de 40 anos não conteve a emoção após o apito final. Cercado pelos companheiros, foi às lágrimas ao lembrar da trajetória pessoal e da ausência de familiares no estádio.



"Chorei porque cresci com meus avós e, infelizmente, eles faleceram há alguns anos. Eles fizeram tudo por mim e hoje não estavam aqui. Minha mãe também não pôde vir por causa do visto", afirmou o camisa 1.





O jogador também revelou que enfrentou dificuldades financeiras para atender às exigências impostas pelas autoridades americanas. Segundo ele, não havia "conseguido juntar dinheiro suficiente a tempo".



Às vésperas da Copa do Mundo, os Estados Unidos adotaram medidas mais rígidas para a concessão de vistos, especialmente para cidadãos de países africanos, em linha com a política migratória defendida pelo presidente Donald Trump.



Entre as determinações, Washington passou a exigir de cidadãos de 50 países em desenvolvimento — incluindo Cabo Verde — um depósito que variava entre US$ 5 mil e US$ 15 mil (entre R$ 25 mil e R$ 75 mil na cotação atual) para obtenção do visto.

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O valor seria devolvido após o retorno do visitante ao seu país de origem. O sistema, no entanto, acabou sendo flexibilizado para parte dos torcedores cerca de um mês antes do início da competição.



De acordo com Jeffries, os últimos detalhes da viagem estão sendo organizados para que o reencontro entre mãe e filho aconteça em Miami. A cidade receberá a próxima partida de Cabo Verde na Copa do Mundo, marcada para domingo, contra o Uruguai. A seleção ainda encerrará sua participação na fase de grupos em 27 de junho, diante da Arábia Saudita.