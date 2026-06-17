Ronaldo Fenômeno se rende a Messi e o elege como melhor da história

O hat-trick de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia, pela estreia da Copa do Mundo de 2026, repercutiu além das fronteiras argentinas e recebeu elogios até de Ronaldo Fenômeno, uma das maiores lendas do futebol brasileiro. O ex-jogador afirmou que considera o camisa 10 da Albiceleste o maior jogador da história.

"Toda vez que Messi pisa no gramado, todo o resto se torna histórico e elegante. Já é hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua atuando em alto nível a cada temporada e na Copa do Mundo, mas, ainda assim, há quem duvide dele. É uma noite inesquecível e histórica, que ficará para sempre registrada nos livros de história", afirmou ao Mundo Deportivo.

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Os recordes foram feitos para ser quebrados, e a pessoa que os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã da competição Ronaldo Fenômeno

A atuação na estreia do torneio colocou Messi em um patamar ainda mais alto no Mundial. Aos 39 anos, o argentino chegou a 16 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde do alemão Miroslav Klose e ultrapassando os 15 gols marcados por Ronaldo ao longo de sua trajetória na competição.

Disputando sua sexta Copa do Mundo, Messi segue ampliando sua coleção de marcas históricas. Além de igualar Klose na artilharia do torneio, o argentino se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Mundiais e alcançou a marca de gols em cinco edições diferentes da competição.