Shoppings de Salvador terão horário de funcionamento reduzido durante jogo do Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os shoppings de Salvador sofrerão mudanças em seus horários de funcionamento durante o jogo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 19. A partida Brasil x Haiti, que está marcada para às 21h30, fará os estabelecimentos fecharem uma ou duas horas antes do habitual.

Entretanto, alguns estabelecimentos comerciais, como restaurantes, estão transmitindo a partida da Copa do Mundo 2026, entendendo a operação até cerca de uma hora depois do horário comum.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a lista completa:

Salvador Shopping

Funcionamento das 9h às 21h

Os restaurantes 33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café funcionarão com horário estendido até 1h com transmissão do jogo

Salvador Norte Shopping

Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 9h às 21h, com funcionamento opcional das 21h às 22h

Demais lojas e quiosques: 9h às 21h

Mix Mateus: 7h às 22h

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques, das 9h às 20h

Restaurantes: Funcionamento a partir das 12h

Horário do cinema, conforme programação do site www.saladearte.art.br

Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness, conforme programação no site www.redealphafitness.com.br

Shopping Bela Vista

Lojas e quiosques: 9h às 21h

Alimentação e lazer: 9h às 21h

Âncoras: 9h às 21h

Parque Shopping Bahia