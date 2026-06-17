MUDANÇA
Shoppings de Salvador terão horário de funcionamento reduzido durante jogo do Brasil
Alguns estabelecimentos comerciais farão a transmissão do jogo da Copa
Os shoppings de Salvador sofrerão mudanças em seus horários de funcionamento durante o jogo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 19. A partida Brasil x Haiti, que está marcada para às 21h30, fará os estabelecimentos fecharem uma ou duas horas antes do habitual.
Entretanto, alguns estabelecimentos comerciais, como restaurantes, estão transmitindo a partida da Copa do Mundo 2026, entendendo a operação até cerca de uma hora depois do horário comum.
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Confira a lista completa:
Salvador Shopping
- Funcionamento das 9h às 21h
- Os restaurantes 33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café funcionarão com horário estendido até 1h com transmissão do jogo
Salvador Norte Shopping
- Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 9h às 21h, com funcionamento opcional das 21h às 22h
- Demais lojas e quiosques: 9h às 21h
- Mix Mateus: 7h às 22h
Shopping Paseo
- Lojas e Quiosques, das 9h às 20h
- Restaurantes: Funcionamento a partir das 12h
- Horário do cinema, conforme programação do site www.saladearte.art.br
- Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness, conforme programação no site www.redealphafitness.com.br
Shopping Bela Vista
- Lojas e quiosques: 9h às 21h
- Alimentação e lazer: 9h às 21h
- Âncoras: 9h às 21h
Parque Shopping Bahia
- Lojas e quiosques: 10h às 21h
- Alimentação e Lazer: 10h às 21h
- Alameda Gourmet: 12h às 21h