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MUDANÇA

Shoppings de Salvador terão horário de funcionamento reduzido durante jogo do Brasil

Alguns estabelecimentos comerciais farão a transmissão do jogo da Copa

Franciely Gomes
Por
Os estabelecimentos fecharão mais cedo
Os estabelecimentos fecharão mais cedo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os shoppings de Salvador sofrerão mudanças em seus horários de funcionamento durante o jogo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, 19. A partida Brasil x Haiti, que está marcada para às 21h30, fará os estabelecimentos fecharem uma ou duas horas antes do habitual.

Entretanto, alguns estabelecimentos comerciais, como restaurantes, estão transmitindo a partida da Copa do Mundo 2026, entendendo a operação até cerca de uma hora depois do horário comum.

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Confira a lista completa:

Salvador Shopping

  • Funcionamento das 9h às 21h
  • Os restaurantes 33 Contemporâneo, Amado Salvador e Ferreiro Café funcionarão com horário estendido até 1h com transmissão do jogo

Salvador Norte Shopping

  • Âncoras, megalojas, lazer e alimentação: 9h às 21h, com funcionamento opcional das 21h às 22h
  • Demais lojas e quiosques: 9h às 21h
  • Mix Mateus: 7h às 22h

Shopping Paseo

  • Lojas e Quiosques, das 9h às 20h
  • Restaurantes: Funcionamento a partir das 12h
  • Horário do cinema, conforme programação do site www.saladearte.art.br
  • Horário de funcionamento da Academia Alpha Fitness, conforme programação no site www.redealphafitness.com.br

Shopping Bela Vista

  • Lojas e quiosques: 9h às 21h
  • Alimentação e lazer: 9h às 21h
  • Âncoras: 9h às 21h

Parque Shopping Bahia

  • Lojas e quiosques: 10h às 21h
  • Alimentação e Lazer: 10h às 21h
  • Alameda Gourmet: 12h às 21h
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Tags

copa do mundo jogo do brasil shopping

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