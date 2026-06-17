Câmara aprova subsídio de R$ 80 milhões e trava aumento da tarifa de ônibus

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A Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei que autoriza a prefeitura a conceder um subsídio de R$ 80 milhões ao sistema de transporte público da capital baiana. A matéria foi aprovada na tarde desta quarta-feira, 17, com votos contrários da bancada de oposição.

A proposta, enviada pelo Executivo em regime de urgência, prevê a destinação de R$ 75 milhões para o sistema convencional de ônibus e outros R$ 5 milhões para o transporte complementar.

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Na mensagem encaminhada ao presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que o subsídio é necessário para cobrir possíveis déficits do sistema e garantir a continuidade do serviço.

Cobranças da oposição

Durante a discussão em plenário, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), criticou a falta de debate sobre o tema e justificou o posicionamento contrário do grupo.

“Mais uma vez a prefeitura envia o projeto de subsídio sem discussão, sem convocar o Conselho Municipal de Transporte, que está inativado há muitos anos, sem discutir com a sociedade”, afirmou.

A parlamentar também argumentou que a gestão municipal já realizou outros aportes ao sistema nos últimos anos. Segundo ela, em 2023 a Câmara aprovou um subsídio de R$ 250 milhões e, em novembro de 2025, autorizou outro repasse de R$ 67 milhões.

“Eu quero dizer a verdade: em 2023 essa Casa aprovou subsídio de R$ 250 milhões. Em novembro de 2025, R$ 67 milhões também foram aprovados. E, nos primeiros dias de 2026, um decreto colocou a tarifa em R$ 5,90”, declarou.