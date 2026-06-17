Atleta da RD Congo diz que não se esforçou tanto para marcar Cristiano

A estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 gerou grande expectativa entre torcedores, especialmente após as atuações de destaque de Lionel Messi e Kylian Mbappé nos primeiros dias do torneio. No entanto, o atacante português teve atuação discreta no empate por 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo, nesta quinta-feira, 17.

Após a partida, o meia Ngal’ayel Mukau, de 21 anos, afirmou que a seleção africana não elaborou uma estratégia específica para neutralizar o camisa 7 português, que, segundo ele, "não requer o mesmo esforço" para marcá-lo em comparação com os tempos áureos do astro português.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ngal’ayel Mukau, meia da RD Congo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Para ser sincero, nós não fizemos (uma preparação especial para o Cristiano Ronaldo). Sabemos que ele não é o mesmo de antes, está um pouco mais velho. Mas continua sendo um dos maiores nomes do esporte. Então, sim, tenho muito respeito por ele", disse o jogador à TNT Sports.

Quando você a essa idade não é o mesmo, não é necessário o mesmo esforço (para marcar). Mas, repito, tenho um grande respeito por ele. Ele é um dos maiores Ngal’ayel Mukau - Meia da RD Congo

Apesar das declarações, a RD Congo adotou uma postura cautelosa durante toda a partida. A equipe africana apostou em uma linha defensiva reforçada, com cinco jogadores posicionados próximos à área, além de três meio-campistas responsáveis por fechar os espaços.

Portugal abriu o placar com João Neves, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades diante do sistema defensivo adversário. Mesmo em desvantagem, os congoleses mantiveram a estratégia e chegaram ao empate em uma cobrança de escanteio finalizada de cabeça por Wissa.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo disputa sua sexta edição de Copa do Mundo, feito inédito que o coloca ao lado de Lionel Messi e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa entre os atletas com mais participações na história do torneio.