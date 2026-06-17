Messi chora após gol contra Argélia na Copa do Mundo; entenda o motivo

Apesar da atuação de gala contra a Argélia, no jogo de estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira, 16, Lionel Messi chamou atenção por chorar na comemoração do seu primeiro gol na partida. Segundo foi relatado pelo próprio jogador, o motivo das lágrimas está em algo “fora do campo”, o que intrigou os fãs de futebol.

A verdade é que se trata de uma questão completamente alheia ao esporte. Passei por alguns dias difíceis e complicados, mas sou grato a toda a delegação, a todos os meus companheiros de equipe, porque eles sempre estiveram ao meu lado, me dando muita força para superar isso, e é só isso. Lionel Messi - Jogador da Argentina

De acordo com a agência de notícias Reuters, o choro do craque é referente à saúde do seu pai, Jorge Messi. Segundo informações da imprensa da Argentina, ele está internado em um hospital na capital Buenos Aires, mas ainda não foi especificada a condição ou o estado de saúde do pai do camisa 10 da Albiceleste.

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Nas últimas semanas, a situação tem gerado preocupação ao craque e a sua família, que se dividiu entre os cuidados com ele e a Copa do Mundo.

Segundo a rádio Cadena 3, o estado de saúde do pai de Messi se agravou nas últimas semanas e está “muito delicada”. O veículo ainda afirma que o camarote reservado para os parentes do craque no jogo de estreia da Argentina contava com a esposa Antonela, os filhos, sogros e tios, enquanto o restante da família está focada em cuidar de Jorge.

Grupo unido

Quem também se emocionou foi Lionel Scaloni, técnico da Argentina, que ficou com os olhos marejados ao substituir o camisa 10 depois que ele marcou os três gols e empatou com Miroslav Klose como o maior artilheiro da história das Copas. No momento da substituição, o treinador abraçou Messi na beira do banco de reservas.